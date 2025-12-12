Emily Ratajkowski deslumbra en Instagram con atrevido outfit de lencería negra

Emily Ratajkowski, la supermodelo británica de 34 años, volvió a romper el internet al compartir en Instagram una serie de fotos posando con pequeñas prendas lenceras negras, mostrando su bien delideada silueta y abdomen marcado.



La publicación promueve la marca de lencería Lounge, con la que Emily ha trabajado recientemente como modelo principal y embajadora en redes sociales. La modelo combinó un sostén push up de encaje traslúcido con un bikini de corte bajo, luciendo su trabajado derrierè.

Complementó el look con una camisa blanca desabotonada y pendientes con cristales, sosteniendo una taza azul frente a una pintura, aparentemente en su casa en Nueva York.



Con su cabello peinado con raya en medio y flequillo de cortina, maquillaje en tonos naturales y labial nude, Emily destacó su belleza natural y figura esculpida, provocando cientos de miles de interacciones de sus fanáticos.

Nueva relación en puerta: Emily Ratajkowski

Después de su divorcio en 2022, Emily parece haber encontrado un nuevo romance con el cineasta francés Romain Gavras, de 44 años, conocido por su relación con Dua Lipa en 2023.

Recientemente, la pareja fue vista paseando de la mano en Nueva York, donde Emily reside con su familia. Aunque ambos no han confirmado oficialmente su relación, la prensa internacional y los fanáticos aseguran que se trata de un noviazgo serio.

Rumores pasados y amistades cercanas

Antes de ser vinculada con Gavras, Emily fue relacionada románticamente con el actor Austin Butler entre agosto y septiembre, tras ser vistos en varias citas en Nueva York. Sin embargo, Butler desmintió los rumores en una entrevista con Vanity Fair Hollywood Issue, asegurando que solo son amigos.



“La verdadera respuesta es que tengo muchos amigos, y somos amigos, y cenamos juntos, y somos amigos. Estoy soltero actualmente”, dijo.



Además, la modelo británica también fue relacionada con el cantante country Shaboozey el año pasado, antes de iniciar su relación con Gavras.

Emily Ratajkowski y su presencia en redes

Las fotos recientes de Emily en lencería negra se viralizaron rápidamente, mostrando cómo combina moda, sensualidad y marketing digital. Su capacidad para generar conversación en redes sociales confirma por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes en Instagram y el mundo de la moda.

Sigue leyendo: