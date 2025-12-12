Tres inmigrantes suben al techo de una casa en construcción para escapar de ICE (Video)

En medio de las extensas redadas migratorias que se realizan en Nueva Orleans, tres trabajadores inmigrantes tomaron una radical decisión para evitar ser arrestados por agentes de ICE: subir al techo de una casa en construcción donde laboraban.

El incidente ocurrió pocos días después de que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, anunciara el inicio de un operativo reforzado en toda la ciudad.

De acuerdo con un reporte de la cadena CNN, los inmigrantes se encontraban trabajando cuando fueron alertados de la presencia de agentes del ICE en el vecindario.

La reacción fue inmediata: escalaron hacia la parte más alta de la vivienda en construcción con la esperanza de mantenerse fuera de la vista. Sin embargo, uno de ellos no pudo sostener la situación y terminó entregándose voluntariamente, siendo arrestado en el lugar.

Vecinos que presenciaron la escena se acercaron para ayudar a los otros dos hombres que permanecían sobre el techo.

Temiendo que los agentes regresaran, los instaron a bajar, subir a sus vehículos y alejarse hacia un sitio seguro. Los inmigrantes finalmente aceptaron la ayuda y lograron salir del lugar.

Testigo estima que “alguien llamó” a los agentes de ICE

Levin Omar, testigo del hecho y primo del trabajador arrestado, aseguró en declaraciones a la cadena televisiva Univision que los oficiales “llegaron de repente” y no tenían ninguna orden.

Según relató, el principal problema fue que su familiar no contaba con permiso legal. En su caso personal, no enfrentó inconvenientes porque sí tenía la documentación necesaria. “A lo mejor alguien los llamó. Solo sé que llegaron, me pidieron mis datos, revisaron mi permiso y ya”, afirmó.

El episodio ha sumado tensión al clima migratorio que se vive en Nueva Orleans, donde los operativos se han intensificado considerablemente durante las últimas semanas.

En días previos, la secretaria Kristi Noem emitió un mensaje contundente sobre la misión a través de su cuenta de X. En su publicación advirtió que la operación Catahoula Crunch, desplegada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “eliminará a lo peor de lo peor”.

De acuerdo con CNN, que consultó a la subsecretaria Tricia McLaughlin, el objetivo del operativo es alcanzar los cinco mil arrestos o más. “Estamos hablando de personas acusadas de delitos graves, como abuso infantil, robo, pertenencia a pandillas, violación”, dijo.

