Angélica Vale comparte su postura sobre la infidelidad en medio de su divorcio con Otto Padrón

La actriz y conductora Angélica Vale ha dado mucho de qué hablar durante las últimas horas gracias a la ola de opiniones que compartió sobre una de las temáticas que se abordaron en su programa de radio: la infidelidad. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue el pasado mes de noviembre cuando la estrella mexicana confirmó que Otto Padrón había iniciado su proceso de divorcio luego de 14 años juntos y varios meses viviendo en distintos domicilios. Y aunque ninguno de los involucrados apuntó cuál fue el motivo detrás de esta decisión, algunos medios aseguraron que se habría tratado de una infidelidad.

Este rumor hoy retoma relevancia gracias a las declaraciones que Angélica Vale lanzó en su programa de radio, “La Vale Show”, cuando durante la sección “Ayúdame”, uno de sus radioescuchas relató una mala experiencia derivada de la infidelidad de su pareja.

De acuerdo con el relato del seguidor, su esposa encontró conversaciones del pasado donde él coqueteaba con otra mujer, lo que detonó una fuerte discusión entre ellos. Con la personalidad frontal que la caracteriza, la hija de Angélica María expuso su postura en contra de mantener este tipo de “recordatorios” sobre relaciones pasadas cuando ya se tiene una nueva pareja.

“Si esas conversaciones ya no te sirven de nada, bórralos, como esposa o mujer te digo que duele encontrar esas cositas (…) Son mensajes que sí duelen… fíjate yo no creo que le haya dolido las conversaciones sino que todavía las guarda“, sentenció.

Tras asegurar que el daño emocional de encontrar “cositas en el celular de una pareja” puede ser devastador emocional y mentalmente, Angélica Vale exhortó al público y quienes se encuentran atravesando una situación similar en pareja a ser transparentes y maduros para evitar dañar a terceras personas.

No pasó mucho tiempo antes de que las palabras de la famosa resonaran en la web y, aunque en ningún momento hizo mención de su vida personal, las miradas se volcaran a su ex esposo Otto Padrón. No obstante, recordemos que hace algunas semanas, Vale dejó claro que sin importar los dimes y diretes ambos se mantendrán al margen de emitir comentarios por el bienestar de sus hijos.

“Sin escándalos, no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad no importa, ¿por qué?, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos. Sé que muchas mamás me van a entender”, indicó a través de un video en su cuenta de Instagram, durante la mañana del 10 de noviembre.

