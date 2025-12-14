Agrega color a tu mesa de Navidad con estas galletas decoradas con glasé

Las galletas navideñas decoradas se han convertido en un infaltable de las celebraciones de fin de año. Coloridas, aromáticas y visualmente atractivas, aportan un toque especial a la mesa dulce y refuerzan el clima festivo que caracteriza a la Navidad en muchos hogares.

Además de su valor decorativo, estas galletas destacan por ser una actividad ideal para compartir en familia. Prepararlas y decorarlas permite involucrar a grandes y chicos en la cocina, transformando la receta en un plan creativo que combina sabores, tradición y momentos compartidos.

Su base crocante y sabor mantecoso las vuelve versátiles y agradables para todos los gustos. A esto se suma el uso del glasé real, una cobertura clásica que permite realizar detalles precisos, jugar con colores y crear diseños personalizados con motivos típicos de la temporada.

Otro de sus grandes atractivos es la practicidad. Se trata de una preparación sencilla, con ingredientes accesibles y pasos claros, que no requiere técnicas complejas. Además, una vez listas, las galletas se conservan en buen estado durante varios días.

Por estas razones, no solo son una excelente opción para el consumo en casa, sino también para regalar. Presentadas en bolsitas, cajas o frascos, se transforman en un obsequio artesanal muy valorado, especialmente en fechas donde el detalle personalizado cobra protagonismo.

Ingredientes y preparación paso a paso

Para la masa se utilizan manteca, azúcar, huevo, esencia de vainilla y harina, ingredientes básicos que garantizan una textura firme y fácil de trabajar. La manteca debe estar a temperatura ambiente para lograr un cremado adecuado junto con el azúcar.

El primer paso consiste en batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y aireada. Luego se incorpora el huevo y la vainilla, integrando bien antes de sumar la harina, que se agrega de forma gradual hasta formar una masa suave.

Una vez lista, la masa debe reposar en la heladera durante unos 30 minutos. Este descanso es clave para facilitar el estirado y lograr cortes prolijos. Tras ese tiempo, se estira con un espesor de entre 5 y 7 milímetros.

Con moldes de temática navideña se cortan las galletas, que luego se hornean a 180 grados durante 10 a 12 minutos. El punto ideal se logra cuando los bordes apenas comienzan a dorarse, manteniendo el centro claro.

Mientras las galletas se enfrían, se prepara el glasé real mezclando clara de huevo, azúcar impalpable y unas gotas de limón hasta obtener una consistencia espesa. Esta base se divide y se colorea según los diseños elegidos.

La decoración debe realizarse siempre sobre las galletas completamente frías. Una vez finalizado el diseño, es fundamental dejarlas secar por completo antes de guardarlas, para asegurar que el glasé endurezca y conserve intactos los detalles.

Con una preparación simple y resultados vistosos, las galletas navideñas decoradas siguen siendo una de las recetas más elegidas de la temporada, combinando tradición, creatividad y sabor en cada celebración.