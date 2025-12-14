¿Aún no actualizaste a iOS 26.2? Conoce todas las mejoras que recibirá tu iPhone

Actualizar a iOS 26.2 no es “una actualización más”: es un parche crítico de seguridad que Apple y los expertos en ciberseguridad están recomendando instalar ya mismo si tienes un iPhone compatible.

Además de cerrar vulnerabilidades muy serias (incluidos fallos que ya se están explotando en ataques reales), llega con mejoras prácticas en privacidad, llamadas, AirDrop y apps del día a día. ​

iOS 26.2: por qué tienes que actualizar ya

Apple ha lanzado iOS 26.2 en una actualización de emergencia que corrige más de veinte vulnerabilidades, y Forbes habla de hasta 26 fallos diferentes solucionados solo en iPhone. Entre ellos hay dos agujeros en WebKit (el motor de Safari) que ya se han visto en ataques muy dirigidos contra usuarios concretos en versiones anteriores de iOS, lo que permite que una simple página web maliciosa pueda ejecutar código en tu dispositivo.

Más preocupante todavía es un fallo en el kernel de iOS que podía permitir que una app llegase a obtener privilegios de root, es decir, control prácticamente total del sistema, saltándose muchas de las protecciones habituales del iPhone. Esto, combinado con otras brechas detectadas en componentes como Mensajes, Screen Time o Fotos, abría la puerta a accesos no autorizados a tu historial de Safari, tus mensajes o incluso a fotos del álbum oculto.

Forbes enmarca esta actualización en un contexto en el que Apple ha avisado a usuarios de al menos 80 países de la existencia de spyware mercenario que apunta especialmente a periodistas, activistas y perfiles de alto riesgo, reforzando la idea de que iOS 26.2 es una pieza clave de defensa.

La propia Apple detalla que parte de los parches están relacionados con ataques "extremadamente sofisticados" que podrían ejecutar código a través de contenido web malicioso, algo que afecta de lleno a cualquiera que navegue desde Safari u otros navegadores basados en WebKit.

Expertos en seguridad citados por Forbes recomiendan instalar la actualización directamente desde los ajustes del iPhone, evitando enlaces o pop-ups sospechosos que intenten imitar el proceso de actualización oficial.

En resumen: si usas tu iPhone para banca, trabajo, mensajería o redes sociales, seguir en una versión anterior es asumir un riesgo innecesario ahora que el parche ya está disponible.

Novedades y mejoras clave de iOS 26.2

Aunque el enfoque principal de iOS 26.2 es la seguridad, la actualización también trae cambios que se notan en el día a día y que hacen que la experiencia sea algo más cómoda y segura frente a estafas y abusos. Como es habitual en Apple, muchas de estas mejoras llegan “silenciosas”, pero afectan a apps que probablemente usas todo el tiempo.

Entre las novedades más interesantes de iOS 26.2 están:

Más protección en llamadas y FaceTime : se corrige un fallo que podía permitir suplantar el identificador de llamada en FaceTime, complicando menos a los atacantes hacerse pasar por otra persona, y se evita que campos de contraseña queden visibles durante el control remoto de un dispositivo. Esto encaja con el esfuerzo de Apple por cortar de raíz fraudes y phishing telefónico.

: se corrige un fallo que podía permitir suplantar el identificador de llamada en FaceTime, complicando menos a los atacantes hacerse pasar por otra persona, y se evita que campos de contraseña queden visibles durante el control remoto de un dispositivo. Esto encaja con el esfuerzo de Apple por cortar de raíz fraudes y phishing telefónico. AirDrop más seguro : el update introduce mejoras en las funciones de intercambio cercano con códigos de un solo uso y controles adicionales, con el objetivo de limitar el abuso de AirDrop en espacios públicos y evitar el envío de contenido no deseado.

: el update introduce mejoras en las funciones de intercambio cercano con códigos de un solo uso y controles adicionales, con el objetivo de limitar el abuso de AirDrop en espacios públicos y evitar el envío de contenido no deseado. Privacidad reforzada en Mensajes, Fotos y Screen Time : Apple corrige problemas que podían exponer datos sensibles a apps de terceros, incluyendo acceso a fotos del álbum oculto y a partes del historial de uso y navegación, mejorando la redacción de logs y las comprobaciones internas.

: Apple corrige problemas que podían exponer datos sensibles a apps de terceros, incluyendo acceso a fotos del álbum oculto y a partes del historial de uso y navegación, mejorando la redacción de logs y las comprobaciones internas. Ajustes y App Store más cerrados : se solucionan fallos que permitían a apps averiguar qué otras apps tenías instaladas, o acceder a tokens de pago más allá de lo previsto, reduciendo así la superficie de ataque para el seguimiento y el fraude.

: se solucionan fallos que permitían a apps averiguar qué otras apps tenías instaladas, o acceder a tokens de pago más allá de lo previsto, reduciendo así la superficie de ataque para el seguimiento y el fraude. Pequeños bugs que al fin desaparecen: iOS 26.2 arregla problemas puntuales con álbumes en preventa de Apple Music y con ajustes de Privacidad y Seguridad que aparecían mal etiquetados como gestionados por una empresa, algo que podía confundir a usuarios con iPhones personales.

Además, iOS 26 como gran versión ya había introducido un rediseño del sistema con el efecto Liquid Glass, más integración de Apple Intelligence para traducción en tiempo real y acciones rápidas, y mejoras en apps como Cámara, Fotos, Wallet o CarPlay, que se benefician también de la base más segura que aporta 26.2.

iPhone compatibles con iOS 26.2

Antes de correr a los ajustes, toca comprobar si tu iPhone entra en la lista. La buena noticia es que Apple mantiene soporte desde el iPhone 11 en adelante, además del iPhone SE de segunda generación y posteriores, así que una gran parte del parque de iPhone puede actualizar a iOS 26.2.

Estos son, en resumen, los modelos compatibles con iOS 26 (y por tanto con iOS 26.2):

iPhone SE (2.ª generación y 3.ª generación).

iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

iPhone 12 y iPhone 12 mini, junto con iPhone 12 Pro y 12 Pro Max.

iPhone 13 y 13 mini, además de iPhone 13 Pro y 13 Pro Max.

iPhone 14 y 14 Plus, además de iPhone 14 Pro y 14 Pro Max.

iPhone 15 y 15 Plus, junto con iPhone 15 Pro y 15 Pro Max.

iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max y el modelo iPhone 16e.

Si tu iPhone está en esta lista, puedes ir a Ajustes > General > Actualización de software y buscar iOS 26.2 para instalarlo cuando tengas buena batería y conexión WiFi. Y si tu móvil se ha quedado fuera, es una señal bastante clara de que va siendo hora de pensar en renovar: las mejoras de seguridad y las nuevas funciones están llegando ya solo a esta generación de dispositivos compatibles.

En un momento en el que el spyware y los ataques dirigidos dejan de ser ciencia ficción y pasan a los móviles de usuarios normales, quedarse en una versión antigua de iOS es regalarle ventaja a los atacantes. Si quieres aparecer menos en el radar de los malos y, de paso, exprimir las nuevas funciones de iOS 26, actualizar hoy mismo a iOS 26.2 es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar con tu iPhone.

