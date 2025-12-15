México presume golpe a “Los Cabrera”, brazo criminal del Cártel de Sinaloa

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, afirmó en conferencia de prensa, que la detención de “El Limones”, un líder criminal en el estado de Durango representó un “golpe directo” a la estructura de la célula delictiva conocida como “Los Cabrera”, dedicada a extorsionar a comerciantes y ganaderos, y presuntamente, vinculada al cártel de Sinaloa.

La captura de Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como líder regional y operador financiero del grupo en la zona norte del país, impacta tanto la estructura operativa como las finanzas de la organización delictiva, señaló García Harfuch, quién, sin revelar nombres específicos, detalló que también se identificaron y bloquearon las cuentas de tres empresas con distintos giros comerciales, las cuales, presentaban patrones financieros irregulares.

Estas compañías mostraban características propias de empresas fachada, así como operaciones destinadas a simular pagos de nómina, compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin que se pudiera acreditar actividad económica real identificable.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario explicó que “Los Cabrera” operan principalmente en Durango, Coahuila y Chihuahua, donde por años han ejercido una extorsión sistemática contra productores, empresarios y agricultores.

“Se trata de un grupo que cobraba cuotas ilegales y presionaba incluso por el uso de pozos de agua. Estas acciones reducen su margen de violencia y su capacidad de operación”, afirmó.

En la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, @OHarfuch, titular de la @SSPCMexico, destacó avances relevantes de la Estrategia Nacional de Seguridad:



🔸Desarticulación de una célula criminal en la región de La Laguna, con la detención de Edgar “N”, alias “El Limones”,… pic.twitter.com/UCuCGrm3O5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 14, 2025

García Harfuch detalló que Edgar “N” permanece en prisión preventiva, por orden de la Fiscalía General de la República (FGR), y es investigado inicialmente por delitos relacionados con armas y narcotráfico.

No obstante, adelantó que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, está por obtener nuevas órdenes de aprehensión por extorsión agravada, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas y desaparición forzada. Además, existe ya una orden de captura por extorsión agravada emitida por la Fiscalía de Coahuila.

Red financiera bajo la lupa

Como parte del operativo, las autoridades realizaron cateos en cinco inmuebles ubicados en Durango y Coahuila, donde se aseguraron armas y drogas, y fueron detenidas cinco personas más, identificadas como Guillermo “N”, Alexis Mauricio “N”, Ángel Rodrigo “N”, Juan José “N” y José Jean Carlo “N”. Estas acciones, subrayó el secretario, forman parte de una investigación más amplia que sigue en curso.

Un punto clave del caso fue el rastreo del dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó diversas cuentas pertenecientes al círculo cercano de “El Limones”, tras detectar operaciones financieras inusuales relacionadas con extorsión y fraude.

De acuerdo con García Harfuch, este esquema de lavado era la base económica que permitía a la célula criminal sostener sus actividades en la región de La Laguna, que abarca municipios de Durango y Coahuila.

El secretario aclaró que la investigación se inició a partir de denuncias específicas y no por vínculos políticos o sindicales. Cuestionado sobre versiones que apuntaban a una posible relación entre el detenido y el diputado oficialista Pedro Haces, fue enfático: “Al momento no hay pruebas”. Añadió que las indagatorias son recientes y continuarán, con actualizaciones conforme avancen los procesos.

Prioridad en desarticular a “Los Cabrera”

La captura de “El Limones” fue dada a conocer el pasado 10 de diciembre, cuando el propio García Harfuch informó en redes sociales que el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, además de operar las finanzas del grupo criminal. Con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se presentaron datos de prueba ante un juez que autorizó la intervención de inmuebles y los operativos coordinados.

El funcionario confirmó que la acción forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, y contó con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la FGR y la Agencia de Investigación Criminal. En la región de La Laguna, esta estrategia ha derivado ya en 19 detenciones adicionales, sin que se hayan revelado más detalles.

El golpe ocurre en un contexto de crecimiento del delito de extorsión, que aumentó 23.1% entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, según cifras preliminares del Gabinete de Seguridad. En ese mismo periodo, el Gobierno reportó 38,700 detenidos por delitos de alto impacto y el aseguramiento de 311 toneladas de droga.

“La prioridad es desarticular por completo a Los Cabrera”, insistió García Harfuch. “Las investigaciones siguen abiertas y cualquier hallazgo se informará con transparencia”.

