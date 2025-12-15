Porsche honra a su creador con un 911 GT3 exclusivo

La realidad es que mientras la industria cada vez está más marcada por la tecnología y la electrificación, Porsche eligió el camino de la memoria y la identidad para dar vida a una de sus creaciones más especiales.

El 911 GT3 90 FA Porsche 2027 no es una edición limitada más, sino una muestra de respeto hacia Ferdinand Alexander Porsche, conocido como FA Porsche, el hombre que definió la silueta del 911 y sentó las bases del lenguaje de diseño de la marca.

Este modelo fue concebido para conmemorar lo que habría sido el 90 aniversario de FA Porsche, una fecha que la firma de Stuttgart decidió transformar en un proyecto emocional, artesanal y profundamente personal.

La producción estará limitada a solo 90 unidades en todo el mundo, reforzando su carácter coleccionable y su valor simbólico dentro de la historia de Porsche.

Sonderwunsch, el corazón del proyecto

El desarrollo del 911 GT3 90 FA Porsche estuvo a cargo de Sonderwunsch Manufaktur, la división de personalización extrema de la marca. Este departamento trabaja de manera directa con clientes y diseñadores para crear vehículos únicos, y en esta ocasión tuvo una participación aún más especial.

Interior del 911 GT3 90 F. A. Porsche. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Durante las celebraciones previstas para 2026, Porsche presentará varias versiones conmemorativas, entre ellas una desarrollada específicamente para Mark Porsche, hijo de FA Porsche, quien colaboró activamente con el equipo de Sonderwunsch. Su participación permitió que muchos de los detalles del vehículo reflejen fielmente el gusto personal y la visión estética de su padre.

Inspiración clásica reinterpretada

El punto de partida visual del 911 GT3 90 FA Porsche 2027 fue un Porsche 911 de carrocería G que FA Porsche conducía durante la década de los años 80. A partir de ese referente, los diseñadores reinterpretaron elementos clásicos bajo una mirada moderna, logrando un equilibrio entre nostalgia y contemporaneidad.

Uno de los rasgos más distintivos es la pintura FA Green metalizada, creada exclusivamente para este modelo. Este tono rinde homenaje al Verde Roble metalizado que caracterizaba al 911 personal de FA Porsche, pero con una profundidad y acabado adaptados a los estándares actuales.

Las llantas Sport Classic en Negro Satinado, que normalmente no están disponibles en el 911 GT3 con Paquete Touring, refuerzan la estética retro. A esto se suman detalles como el escudo Porsche de 1963 en los bujes de bloqueo central y una placa dorada “90 FA Porsche” ubicada en la parrilla del portón trasero.

El exterior se completa con molduras específicas en los pasos de rueda y tomas de aire adicionales que aportan una presencia más robusta sin romper la elegancia general del conjunto.

Un interior que cuenta una historia

El habitáculo del 911 GT3 90 FA Porsche fue diseñado como un homenaje directo al estilo personal de Ferdinand Porsche. La zona central de los asientos está tapizada con una tela especial denominada FA Grid-Weave, inspirada en el patrón de la chaqueta deportiva favorita del diseñador.

Este tejido exclusivo también aparece en la guantera y en el maletero delantero, reforzando la coherencia estética del conjunto. El cuero Club Marrón Trufa se combina con costuras en color caliza, creando una atmósfera cálida, clásica y claramente diferenciada de otros 911 GT3.

Entre los detalles más llamativos se encuentra la palanca de cambios con mango de nogal de poro abierto, una placa con la firma de FA Porsche ubicada bajo la palanca y una placa dorada “One of 90” acompañada por la silueta del 911 original. En la consola central, un bordado especial replica el diseño de la placa trasera del portón, cerrando el círculo conceptual del homenaje.

El 911 GT3 90 F. A. Porsche. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Prestaciones intactas, carácter refinado

Aunque su enfoque es claramente emocional y estético, el 911 GT3 90 FA Porsche no renuncia al rendimiento. Mantiene la base mecánica del 911 GT3 con Paquete Touring, una configuración que privilegia la experiencia de conducción pura con una imagen más sobria.

Bajo el capó se encuentra el motor bóxer atmosférico de 502 caballos de fuerza y 331 libras-pie de torque, acompañado de un alerón trasero adaptativo ajustado para equilibrar desempeño y estética clásica. El resultado es un deportivo que conserva toda la esencia del GT3, pero con una personalidad más elegante y atemporal.

Precio, exclusividad y experiencia de compra

El Porsche 911 GT3 90 FA Porsche 2027 tendrá un precio inicial sugerido de $387,000 dólares, sin incluir impuestos ni opciones adicionales. Cada cliente participará en un proceso de consulta ultrapersonalizado junto al equipo de Sonderwunsch, antes del inicio de la producción previsto para mediados de 2026.

Como parte del paquete, cada comprador recibirá un Porsche Design Chronograph 1 exclusivo, con manecillas de acabado tipo pátina, rotor inspirado en las llantas del vehículo y grabados con la firma de FA Porsche y el número de producción.

Finalmente, y por si fuera poco, se incluirá una bolsa de viaje Weekender Porsche Design, cerrando una experiencia pensada para verdaderos entusiastas y coleccionistas.

