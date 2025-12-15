Traducción simultánea en los AirPods: cómo activarla y comenzar a utilizarla

La traducción simultánea con AirPods convierte tus auriculares en un intérprete en tiempo real para hablar con alguien en otro idioma sin sacar el móvil a cada rato. Esta función se llama Live Translation, está integrada en iOS 26 y funciona con los modelos más recientes de AirPods junto con la app Traducir de Apple.

Qué es la traducción simultánea de los AirPods

Live Translation combina el micrófono de tus AirPods con la potencia del iPhone y de Apple Intelligence para escuchar lo que dice la otra persona, procesarlo en el dispositivo y devolverte una traducción casi al instante directamente en tus oídos, mientras en la pantalla ves la transcripción y el texto traducido de la conversación.

Por ahora, la traducción simultánea funciona con AirPods 4 con cancelación de ruido, AirPods Pro 2 y AirPods Pro 3 conectados a un iPhone 15 Pro o posterior, con iOS 26, Apple Intelligence activado, la app Traducir instalada y el firmware de los AirPods actualizado a la última versión.

En la práctica, esto significa que puedes tener una conversación cara a cara donde la otra persona habla en su idioma, tú llevas los AirPods puestos, y recibes la versión traducida mientras ves en el iPhone un panel con ambas frases, ideal para viajes, trabajo con clientes internacionales o simplemente para practicar idiomas.

Cómo activar la traducción simultánea paso a paso

Antes de nada, asegúrate de que tu iPhone esté en iOS 26, de que has activado Apple Intelligence en Ajustes, de que tienes descargada la app Traducir y de que tus AirPods compatibles están emparejados y con el firmware al día; desde la app Traducir o el menú de idiomas de los AirPods puedes descargar los idiomas que quieras usar, incluso para funcionar sin conexión.

Una vez listo todo, puedes arrancar Live Translation de varias formas: manteniendo pulsados los dos tallos de los AirPods a la vez, pidiéndole a Siri algo como “start Live Translation”, entrando en la pestaña Live de la app Traducir y tocando “Start Translation”, usando el botón de Acción del iPhone configurado en “Traducir” o tocando el acceso directo de Traducir en el Centro de Control.

La experiencia ideal es colocar el iPhone sobre la mesa entre las dos personas, mantener abierta la vista de conversación en la app Traducir (sin cerrarla del todo), hablar de forma clara y dejar que el sistema detecte quién habla y envíe la traducción de ida y vuelta en tiempo real a tus AirPods y a la pantalla.

Idiomas compatibles y límites que debes conocer

Live Translation permite traducir en tiempo real entre inglés (EE. UU. y Reino Unido), francés, alemán, portugués de Brasil y español, y estos idiomas se pueden usar en ambas direcciones, eligiendo “tu idioma” y “su idioma” en la pantalla de conversación o en el apartado de idiomas de los AirPods y de la app Traducir.

Con las últimas actualizaciones (iOS 26.1 y posteriores), Apple ha añadido nuevos idiomas como chino simplificado y tradicional, italiano, japonés y coreano, que se descargan desde Ajustes de los AirPods o directamente desde la app Traducir para usarlos también en modo offline, y Apple ha adelantado que seguirá ampliando el listado con el tiempo.

Eso sí, hay matices importantes: en la Unión Europea la función de Live Translation para AirPods está bloqueada para cuentas de Apple de la región por restricciones regulatorias, así que de momento muchos usuarios allí no pueden activarla, y aunque la traducción es muy rápida, la calidad puede bajar con mucho ruido ambiente, acentos muy marcados o vocabulario muy técnico, así que conviene hablar claro y no confiarse al 100% si lo que está en juego es un contrato o un tema sensible.

