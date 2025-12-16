Incendio y explosión en vivienda de Carolina del Norte deja 11 bomberos heridos

Once bomberos y otras dos personas resultaron heridos luego de que se produjera una explosión mientras combatían un incendio en una casa en la región de Piedmont, en Carolina del Norte, informaron las autoridades locales.

El jefe del Departamento de Bomberos de Salisbury, Bob Parnell, explicó que los bomberos no sufrieron lesiones de gravedad, aunque varios presentaron contusiones, conmociones cerebrales e inhalación de humo. Todos recibieron atención médica tras el incidente ocurrido la noche del lunes.

Otras dos personas también fueron trasladadas a un hospital, aunque Parnell indicó que no se ha confirmado si se encontraban dentro de la vivienda al momento del incendio ni se conoce su estado de salud actual.

El estallido destruyó parte de la estructura

El Departamento de Bomberos de Salisbury respondió a la emergencia alrededor de las 5:00 p. m., cuando la vivienda unifamiliar ya se encontraba completamente envuelta en llamas.

De los 22 bomberos presentes en el lugar, once ingresaron a la estructura para buscar posibles ocupantes y combatir el fuego desde el interior. Minutos después, se produjo la explosión.

“Fue una fuerza tal que las paredes exteriores volaron, el techo se levantó y volvió a caer”, relató Parnell durante una conferencia de prensa.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas del incendio y de la explosión, mientras evalúan posibles riesgos estructurales y materiales peligrosos en el lugar.

El incidente ha generado preocupación entre los cuerpos de emergencia y la comunidad local, dada la magnitud del estallido y el número de rescatistas afectados.

