La final de “¿Quién es la Máscara?” se transmitirá el 21 de diciembre a las 8 PM / 7 PM C

“¿Quién es la máscara?“ es un programa que hace que el público cante de principio a fin, que se enamore de personajes muy particulares y que el deseo de aprender a reconocer los más mínimos detalles nos lleve a descubrir quién hay detrás del disfraz.

Es un programa que también nos hace enojar con el jurado, porque en ocasiones dejan ir a participantes que merecen llegar a la final, que merecen quedarse para seguir entreteniendo al público, que merecen ganar el reto que significa portar esa máscara hasta el final, pero no todo puede ser perfecto y aun así el público sigue apostando por este proyecto.

Razón por la cual el final de este show está previsto para el domingo 21 de diciembre a las 8 PM / 7 PM C, a través de la señal de Univision.

Desde su primera temporada, el programa viene bajo la conducción de Omar Chaparro. Con la participación de Kiara Liz como “backstage host“. La producción confirma que en esta gala final de la temporada se revelará qué personaje será coronado ganador tras una serie de presentaciones musicales, pistas y sorpresivas eliminaciones.

Esta temporada, como la anterior, contó con la participación de Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras como investigadores. Ellos son los responsables de que muchos de los participantes favoritos hayan sido eliminados, pero también suman a la experiencia, ya que la frustración también es parte del espectáculo. El mismo Omar Chaparro, en entrevista con La Opinión antes del inicio de la temporada, nos confirmó que incluso él en ocasiones no está de acuerdo con las decisiones de estos.

Pero la venganza del público se hace presente, como siempre, ya que serán ellos los que decidirán qué celebridad debe revelar su identidad y quién será el ganador. Los televidentes en EE. UU. aún pueden emitir su voto en vivo durante la duración del programa el domingo 21 de diciembre.

Además, en la gala final, la audiencia podrá disfrutar de dos musicales sorpresa con dos figuras muy queridas por el público.

