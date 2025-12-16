UPS es acusado de robar salarios a miles de trabajadores temporales

Este lunes, la empresa de transporte y logística más grande del mundo, UPS recibió una demanda por parte de la fiscalía general de Nueva York, en la que se indica que la compañía ha violado las leyes laborales.

Letitia James, la fiscal general de Nueva York que lleva el caso de UPS indicó que la empresa realizó en los últimos meses prácticas ilegales de control del tiempo con el propósito de pagar menos a sus empleados temporales.

“Los empleados temporales de UPS trabajan jornadas brutales en el frío para entregar los paquetes navideños con los que cuentan las familias de todo el país. En lugar de compensar a estos trabajadores de forma justa por su trabajo, UPS ha jugado el papel de Grinch”, comentó James.

Por su parte, UPS ha negado las acusaciones afirmando que ofrecen salarios y beneficios a más de 26,000 empleados en Nueva York “seguimos comprometidos a cumplir con todas las leyes aplicables”, agregó al tiempo que indicó que no han tenido la intención de pagar menos a sus trabajadores.

Sin embargo, la fiscal afirmó que UPS construyó su negocio navideño a costa de trabajadores que no recibieron remuneración por su tiempo y trabajo. Detallando que el año pasado, la compañía generó más de $90,000 millones de dólares anuales; no obstante, “robó los salarios de los trabajadores temporales, incluidos los ayudantes de conductor y los conductores de apoyo temporal que ayudan a la entrega de paquetes durante las vacaciones”, dijo.

La demanda civil no solo destaca que UPS no pagó todas las horas de sus trabajadores temporales, sino que redujo los descansos para comer a 30 minutos, independientemente si eran o no usados por los empleados. Por lo que, con esta demanda se espera el pago de los salarios atrasados y se revise los horarios laborales, prácticas de control de tiempo y nómina de la compañía.

