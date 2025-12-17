Diego Pacheco reta a Munguía: “La pelea que más me interesa ahora mismo”

Diego Pacheco retó nuevamente a Jaime Munguía y aseguró que es la pelea que más le interesa luego de vencer a Kevin Lele Sadjo por decisión unánime el pasado fin de semana en Stockton, California.

En la entrevista sobre el ring tras su victoria, Pacheco comentó que su deseo es que el duelo con Munguía se haga en Los Ángeles y espera que su equipo pueda concretar este combate.

“La pelea que más me interesa ahora mismo es Jaime Munguía. Él es un gran peleador, un gran guerrero mexicano, y siento que esa es la pelea que me falta para realmente llegar a ese estrellato”, dijo.

Diego takes the W via decision 👊#PachecoSadjo ◾ pic.twitter.com/4sffIGVdj1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 14, 2025

“Sí, señor, en casa, en Los Ángeles. Sé que a todos los fanáticos les encantaría esa pelea en Los Ángeles. Todo depende de mi equipo, Eddie Hearn, y mi promotora, para hacer que eso suceda”, agregó.

Esta no es la primera vez que Diego Pacheco llama a Jaime Munguía. Antes de la derrota contra Bruno Surace, el mexoamericano mostró interés en la pelea. Por los momentos habrá que esperar a ver si esto se hace realidad, ya que el nativo de Tijuana se encuentra en negociaciones para enfrentar a Christian Mbilli.

En su última pelea celebrada en mayo, Munguía dominó a Surace y lo venció por decisión unánime de los jueces en el Riad, Arabia Saudita, para vengar la derrota por nocaut que le propinó en diciembre del 2024.

Recordemos que Munguía dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en las pruebas A y B luego de su victoria sobre Surace. Tras cuatro meses de investigaciones, el CMB comprobó que los suplementos contaminados no influyeron en el rendimiento del mexicano y pudo declararse su inocencia.

Bruno Surace y Jaime Munguía (der.) durante los primeros rounds de su pelea en Riad, la cual fue muy táctica. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney

Diego Pacheco, de 24 años, superó una caída y pudo vencer a Kevin Lele Sadjo en las tarjetas de los jueces. El peleador mexoamericano mantuvo su invicto en el deporte y ahora cuenta con marca de 25 victorias, 18 de ellas por nocaut.

Por su parte, Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

