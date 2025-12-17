J.D. Vance les pide paciencia a los votantes frustrados por la economía

James David Vance, vicepresidente estadounidense, exhortó a los ciudadanos frustrados por la situación económica y el incremento de precios a ser un poco más pacientes, pues prevé un escenario más favorecer si se le permite al presidente Donald Trump continuar impulsando sus políticas de ajuste.

Durante un discurso emitido en Allentown, Pensilvania, el segundo hombre de mayor poder en la Casa Blanca responsabilizó a la administración de Joe Biden de generar altos costos que ahora se pretenden reducir a través del impulso al empleo y nuevas inversiones.

Sin embargo, reconoció que todavía falta tiempo para ver resultados positivos del trabajo de Trump al frente del gobierno, pues 11 meses no son suficientes para cumplir con la “edad de oro” prometida durante su campaña.

“Heredamos un desastre, una economía de pesadilla de Joe Biden. Tenemos que perseverar y seguir trabajando”, enfatizó.

J.D. Vance considera que la atracción de inversiones terminará por detonar el crecimiento de la economía. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Aunque los indicadores de los últimos meses exhiben que la inflación ha comenzado a incrementarse nuevamente, Vance aprovechó su corta exposición, la cual no rebasó 20 minutos, para referirse a los beneficios de las políticas implementadas hasta el momento.

“Lo que hemos logrado: salarios más altos, una enorme inversión y dinero que llega a Estados Unidos. Es increíble, y es algo de lo que estar orgullosos. Esto es solo el principio. Si esto no resulta ser cierto, volveré aquí y podrán decirme que me equivoco, pero les aseguro que será cierto”, subrayó.

Los comentarios del conservador de Ohio surgen en un momento complejo para la mayoría de los ciudadanos debido al incremento del coste de vida.

Consciente de ello, el propio Donald Trump emitirá esta noche un inusual mensaje de fin de año para anunciar parte de sus planes programados para sacar adelante a la nación.

Los detractores del presidente advierten una seria preocupación en su posicionamiento derivado de los resultados negativos que cosecharon los republicanos el mes pasado al perder en varias elecciones estatales con una tendencia a repetirse en los próximos comicios si no se modifica la percepción de los electores con respecto a la economía, los aranceles y la seguridad.

