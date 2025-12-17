Sentencian a dos jóvenes que grabaron la muerte de un exjefe de policía al que arrollaron en Las Vegas

Dos jóvenes que se declararon culpables del asesinato de un jefe de policía retirado en Las Vegas recibieron sus sentencias.

Jesús Ayala, de 20 años, y Jzamir Keys, de 18, comparecieron el martes en las audiencias de sentencia en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark.

El equipo de defensa de Ayala y la fiscalía acordaron una sentencia de 20 años a cadena perpetua, según lo estipulado en el acuerdo de culpabilidad. El acuerdo de culpabilidad para Keys especificó una pena de 18 años a cadena perpetua.

La ley de Nevada exige que ambos sean elegibles para libertad condicional después de 20 años, ya que cometieron el delito siendo menores de edad.

“En ese momento no comprendían la gravedad de lo que estaban haciendo ni las consecuencias, aunque parezca obvio para todos”, declaró David Westbrook, abogado de Ayala.

Las autoridades acusaron a Ayala, quien en ese momento tenía 17 años, y a Keys, quien tenía 16, de usar un auto robado para atropellar intencionalmente a Andreas Probst, de 64 años, exjefe de policía de Bell, California, mientras este montaba en bicicleta en el vecindario de Centennial Hills.

La policía identificó a Ayala como el conductor del auto y a Keys como el pasajero que filmó el incidente.

La Policía Metropolitana de Las Vegas inicialmente declaró que el accidente fue un atropello con fuga, pero posteriormente añadió cargos de asesinato tras la viralización de un video.

“Mi mundo quedó destruido”, dijo Crystal Probst, viuda de Andy. “No dañado. No conmocionado. Destruido, y cada día desde que Andy fue asesinado, me despierto sintiendo que me piden vivir una vida que ya no reconozco”.

Los acusados ​​se negaron a hacer comentarios durante la sentencia, según informó The New York Post.

Los investigadores afirmaron haber descubierto que Ayala y Keys atacaron a varias otras víctimas antes de que Probst fuera asesinado. Esa mañana, se embarcaron en una ola destructiva que incluyó el robo de cuatro autos y su uso para atropellar a un ciclista que sobrevivió y a otro conductor.

“Esto fue mucho más que un simple paseo”, dijo el juez Bluth. “Simplemente continuó y se intensificó, con más personas heridas”.

La familia de Probst afirmó que se les informó del acuerdo con la fiscalía y se mantienen firmes en su decisión de aceptarlo.

“Optar por la paz en lugar del sufrimiento prolongado no es debilidad, es fortaleza”, dijo Crystal. “Nos negamos a darles el poder de reabrir estas heridas”.

