Accidente aéreo en Carolina del Norte deja múltiples fallecidos

Un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte ha causado múltiples muertes, confirmó el sheriff del condado de Iredell.

Las autoridades informaron el jueves que un avión se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, alrededor de las 10:15 a. m.

Se desconoce de inmediato cuántas personas viajaban a bordo. Se reportaron múltiples muertes, pero se desconoce el número exacto.

Una imagen del aeropuerto muestra el avión convertido en una enorme bola de fuego tras el accidente.

Los registros de seguimiento de vuelo muestran que un Cessna 550 que despegó del Aeropuerto Regional de Statesville a las 10:06 a. m. es propiedad de una empresa privada de Carolina del Norte.

Los registros comerciales indican que dicha empresa privada está afiliada al piloto retirado de NASCAR Greg Biffle.

Según el sitio web de la ciudad de Statesville, el aeropuerto es propiedad municipal y proporciona instalaciones de aviación corporativa a empresas de la lista Fortune 500 y a varios equipos de NASCAR.

El aeropuerto se encuentra cerca del cruce de las carreteras interestatales 77 y 40, y a unos 10 minutos del centro de Statesville.

