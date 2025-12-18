Después de rumores, Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora confirman su ruptura

Es oficial, Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora terminaron su relación. La confirmación llegó a través de las redes sociales de ambos, poniendo punto final a una serie de rumores y especulaciones que habían ganado fuerza en los últimos días, principalmente alrededor de una supuesta infidelidad.

El comunicado conjunto fue claro y conciso. En él, la expareja no solo confirmó el término de su relación, sino que se encargaron de desmentir categóricamente la participación de terceras personas en su decisión.

“A pesar del revuelo, Caballero aclaró que no hubo terceras personas involucradas”, se destaca del texto. Además, enfatizaron que no ofrecerán entrevistas ni comentarios adicionales, buscando así cerrar el capítulo mediático que se había intensificado alrededor de su vida privada.

Este episodio refleja, una vez más, la dinámica actual en la que se desenvuelve la vida de las figuras públicas. La noticia de la ruptura generó una atención inmediata y masiva en plataformas digitales, donde cada detalle, desde publicaciones antiguas hasta interacciones pasadas, es analizado, compartido y reinterpretado por usuarios y medios, alimentando una conversación constante que a menudo trasciende los hechos confirmados.

Comunicado publicado en las redes sociales de Luis Potro Caballero y Fernanda de la Mora.

Crédito: Instagram Potro Caballero.

¿Quiénes son?

Luis ‘Potro’ Caballero, originario de la Ciudad de México (1992), se dio a conocer inicialmente en La Academia, aunque su fama se consolidó como parte del elenco polémico de Acapulco Shore.

Su trayectoria en la televisión se ha definido por una presencia directa y conflictiva, participando en diversos reality shows que lo han mantenido como un personaje controversial y vigente en el radar del entretenimiento.

Por su parte, Fernanda de la Mora también construyó su carrera en la pantalla chica, con participaciones en competencias de resistencia como La Isla (2017) y Exatlón Estados Unidos. Más allá de la televisión, se ha desarrollado como empresaria y creadora de contenido digital, compartiendo aspectos de su vida con sus seguidores. Anteriormente, su matrimonio y posterior divorcio con el empresario Juan Carlos Vergara también captaron la atención de los medios.

Con este anuncio, Caballero y De la Mora buscan dar por terminada la polémica pública.

