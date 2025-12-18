Hispano condenado por abusar sexualmente de su hijastra durante cinco años en un hogar de Long Island

Un hombre de origen guatemalteco, que fue deportado y que tenía una orden de detención de ICE, fue declarado culpable por años de abuso sexual contra su hijastra de 6 años en Long Island.

El delincuente de 40 años, cuyo nombre los funcionarios ocultaron para proteger a la víctima, esperaba a que la madre de la niña saliera de su casa en Riverhead para ir a trabajar para abusar sexualmente de la víctima menor de edad.

La madre trabajaba en el turno de madrugador en una tienda de delicatessen seis días a la semana.

De acuerdo con el reporte de las autoridades reseñado por el New York Post, el acusado llevaba a la niña a su cama todas las mañanas y abusaba de la niña durante aproximadamente dos horas cada día antes de irse a trabajar a las 5:30 am.

Años de abuso contra la víctima

Los ataques comenzaron en 2014 cuando la víctima, que tenía solo 6 años, y su madre se mudaron con el sospechoso.

“Lo que esta niña pasó en su propia casa es inimaginable”, dijo el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney.

El abuso continuó durante cinco años, ya que la niña era demasiado pequeña para comprender lo que estaba sucediendo.

Se dio cuenta recién cuando un trabajador social de la escuela hizo una presentación sobre la diferencia entre el contacto físico bueno y malo, cuando tenía nueve años y estaba en cuarto grado.

Aunque la niña comenzó a decirle a su padrastro que parara, el abuso persistió hasta 2019, cuando él comenzó a amenazarla.

La niña también temía que hablar destruiría a la familia.

El sospechoso había sido deportado años atrás

El hombre ya había sido deportado de Estados Unidos en 2006. No está claro cuándo regresó al país.

En 2023, el sujeto ya no vivía con la madre y su hija, pero el trauma había interferido notablemente en su vida diaria y en su escuela.

La niña finalmente le contó el abuso a su madre, y lo denunciaron al Departamento de Policía de Southampton ese mismo año. El hombre fue arrestado poco después.

“Es gracias a su valentía y fortaleza que mi oficina pudo obtener justicia para ella y su familia hoy”, dijo Tierney.

El sospechoso fue condenado el miércoles por conducta sexual contra un menor y enfrenta hasta 25 años de prisión.

Será sentenciado el 4 de febrero y, después de cumplir su castigo, será devuelto a la custodia de ICE.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York