Quién es Ronald Hicks y por qué será una molestia para Trump en materia de inmigración

El Papa León XIV ha nombrado al obispo Ronald Hicks como el próximo arzobispo de Nueva York, un clérigo originario de Chicago conocido por su postura a favor de los derechos de los inmigrantes y su activismo social. Hicks se suma a un grupo de obispos que a principios de este año criticaron las redadas migratorias autorizadas por la administración de Donald Trump.

El anuncio oficial se dio a conocer el jueves mediante un boletín publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La designación de Hicks refleja un enfoque centrado en la dignidad humana y la justicia social, temas que han sido pilares en su labor pastoral y que coinciden con la posición de varios de sus colegas en la Iglesia Católica.

Según la información difundida, Hicks promoverá un “compromiso duradero con la enseñanza social católica sobre la dignidad humana y un llamado a una reforma migratoria significativa”, alineando su postura con la de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que en noviembre condenó casi unánimemente las políticas migratorias de la administración Trump.

Nueva York representa una de las jurisdicciones católicas más grandes y con mayor influencia en el país. La Arquidiócesis de la ciudad cuenta con cerca de 2,5 millones de fieles distribuidos en casi 300 parroquias, cubriendo tres distritos de la ciudad y siete condados, lo que subraya la relevancia del nombramiento de Hicks para la Iglesia estadounidense.

Experiencia internacional y compromiso social

Hicks, actualmente obispo de Joliet, Illinois, reemplazará al cardenal Timothy Dolan, figura conservadora de la jerarquía estadounidense. Al igual que el Papa León XIV, quien fue misionero durante 20 años en Perú, Hicks desempeñó funciones pastorales en El Salvador durante cinco años, liderando un programa de orfanatos en nueve países de Latinoamérica y el Caribe.

Nacido en South Holland, Illinois, cerca de los suburbios de Chicago, Hicks compartió en entrevistas la cercanía de su trayectoria con la del Papa. “Crecimos literalmente en el mismo radio, en el mismo barrio. Jugábamos en los mismos parques, nadábamos en las mismas piscinas, nos gustaban las mismas pizzerías”, recordó a WGN-TV.

Su activismo a favor de los inmigrantes ha sido constante. En noviembre respaldó la declaración de la USCCB sobre la reforma migratoria, invitando a los católicos a expresar solidaridad y preocupación con claridad y convicción. Asimismo, en enero envió cartas al clero y líderes parroquiales señalando que los lugares de culto ya no estaban exentos de la acción de las autoridades sobre migrantes.

“Si bien nuestra Diócesis reconoce la responsabilidad de las fuerzas del orden de proteger la seguridad de las comunidades, también seguiremos viviendo conforme a nuestros valores evangélicos”, escribió Hicks, instando a apoyar a quienes puedan verse afectados por las nuevas iniciativas migratorias.

El impacto de Hicks dependerá de su capacidad para enfrentar divisiones internas dentro de la Iglesia y mediáticas con la política federal. Su nombramiento llega en un momento de tensión entre la jerarquía católica y las autoridades gubernamentales, y su liderazgo será clave para equilibrar la doctrina social con los desafíos actuales.

Quienes lo conocen destacan su carácter y compromiso. Eusebius Martis, colega del Seminario Mundelein, afirmó a The Associated Press: “Asumir un nuevo cargo como arzobispo de Nueva York es una enorme responsabilidad, pero puedo decir honestamente que el obispo Hicks está a la altura. Es un hombre atento a las necesidades de los seminaristas”.

El Papa León XIV enfatizó recientemente: “Jesús dice muy claramente que, al final del mundo, nos preguntarán: ¿Cómo recibieron al extranjero? ¿Lo recibieron y le dieron la bienvenida o no? Es necesario hacer una profunda reflexión sobre lo que está sucediendo”.