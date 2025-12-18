Tito Mercado quiere pelear con Shakur Stevenson y Teófimo López

Ernesto ‘Tito’ Mercado afirmó que está interesado en enfrentar a Shakur Stevenson y Teófimo López tras su reciente victoria por nocaut sobre Antonio Morán el pasado fin de semana en el Adventist Health Arena en Stockton, California.

En declaraciones a Lalosboxing, Tito Mercado mostró confianza y aseguró que si Stevenson le arrebata el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) a López, buscará una pelea con él.

“Quiero a Teófimo. Quiero a Shakur. Quiero a Keyshawn”, dijo el peleador originario de Upland, California.

De hecho el estadounidense predijo que Shakur Stevenson será el ganador del combate y mencionó las razones por las que cree Teófimo López estará en desventaja el próximo 31 de enero.

“Creo que Shakur ganará solo porque hemos visto que a Teófimo le cuesta mucho enfrentarse a boxeadores y tipos que se mueven por el ring. No es su especialidad. Cuando los tipos se acercan a Teófimo, es cuando sabe cómo conectar y contraatacar. Pero atacar no es su fuerte, así que creo que Shakur debería poder vencerlo con bastante facilidad”, expresó.

En su reciente duelo, Mercado demostró una estrategia bien definida y una ejecución precisa. Tras derribar a Morán en el asalto inicial, mantuvo su ofensiva conectando golpes efectivos, registrando una notable precisión del 72% de sus ataques.

Su desempeño se caracterizó por la precisión de sus contraataques, un potente gancho de izquierda y el uso de golpes de larga distancia al cuerpo. Fue en el sexto asalto cuando Tito Mercado con un derechazo mandó a la lona a Morán y el árbitro detuvo el combate a los 2:37.

Además de Stevenson, López y Davis; Tito Mercado también mencionó nombres como Jermaine Ortiz, Devin Haney y Andy Cruz, con la mira puesta en peleas importantes en 2026.

Shakur Stevenson es el favorito para vencer a Teófimo López. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Ernesto ‘Tito’ Mercado, de 24 años, conquistó el título internacional de peso superligero de la OMB y planea retar a los grandes de la división. El estadounidense sigue invicto en el deporte con marca de 18 triunfos, 17 de ellos por nocaut.

Sigue leyendo:

· Tito Mercado predice que Shakur Stevenson vencerá con facilidad a Teófimo López

· Tito Mercado noquea a Morán y conquista título internacional de la OMB

· Teófimo López planea noquear a Stevenson: “Va a ser un duro despertar para Shakur”