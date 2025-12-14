Tito Mercado noquea a Morán y conquista título internacional de la OMB

Ernesto ‘Tito’ Mercado noqueó en el sexto asalto al experimentado Antonio Morán y ganó el título internacional de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el sábado por la noche en el Adventist Health Arena en Stockton, California.

Desde el inicio del duelo, Mercado demostró una estrategia bien definida y una ejecución precisa. Tras derribar a Morán en el asalto inicial, mantuvo su ofensiva conectando golpes efectivos, registrando una notable precisión del 72% de sus ataques.

Su desempeño se caracterizó por la precisión de sus contraataques, un potente gancho de izquierda y el uso de golpes de larga distancia al cuerpo. Fue en el sexto asalto cuando Tito Mercado con un derechazo mandó a la lona a Morán y el árbitro detuvo el combate a los 2:37.

Mercado with the KO 👊🔥#PachecoSadjo | LIVE NOW | LIVE on DAZN ⬛ pic.twitter.com/Vwpf31ihqx — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 14, 2025

“Estoy listo. Esta pelea era importante. Mantuve la paciencia, la concentración y la hice parecer fácil“, dijo el peleador americano en la entrevista sobre el ring tras la victoria sobre el mexicano.

Con esta victoria, Tito Mercado ha comenzado a mencionar nombres como Shakur Stevenson, Teófimo López, Jermaine Ortiz, Devin Haney y Andy Cruz, con la mira puesta en peleas importantes en 2025.

Ernesto ‘Tito’ Mercado, de 24 años, conquistó el título internacional de peso superligero de la OMB y planea retar a los grandes de la división. El estadounidense sigue invicto en el deporte con marca de 18 triunfos, 17 de ellos por nocaut.

Por su parte, Antonio Morán, de 32 años, cayó nuevamente en el ring ante el estadounidense. El peleador mexicano ahora cuenta con 31 victorias, ocho derrotas y un empate en su carrera profesional.

