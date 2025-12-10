Timothy Bradley no tiene dudas de que Pitbull Cruz le ganó a Roach

Timothy Bradley expresó que no tiene dudas de que Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), le ganó a Lamont Roach Jr. el pasado fin de semana en San Antonio, Texas.

En su canal oficial en Youtube, Bradley comentó que Pitbull Cruz le estaba dando una paliza a Roach Jr., pero el punto que le descontaron por un golpe bajo -que considera fue legal- cambió la pelea.

“Cuando llegó el último asalto, pensé: ‘¿Dónde estás, Roach?’ Pitbull cerró el show, ganó el último asalto y ganó la pelea. No tengo ninguna duda de que ganó la pelea. Veo estos rounds y pienso: ‘Ese es otro round para Pitbull’. Estos rounds se estaban ganando definitivamente. No fue que estuvieran reñidos. Incluso lo hizo tocar la lona con el guante, lo que indica una caída”, dijo.

Pitbull Cruz cree que ganó la pelea con Lamont Roach Jr. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Aquí es donde estuvo en problemas, porque cuando se hizo un poco más tarde, vieron lo que pasó. Roach estaba ahí dentro recibiendo una paliza. De repente, ‘Pitbull’ conectó un par de golpes bajos. Lo entiendo. Sin embargo, el último golpe al que el árbitro le quitó el punto fue en la línea de la cintura, y la línea de la cintura era alta. No fue por debajo de la cintura. Vi la repetición instantánea. Ese golpe fue legal, no ilegal, y se llevó el punto”, agregó.

En una reñida pelea, Pitbull Cruz mostró su agresividad desde el comienzo y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Lamont Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contraatacó al peleador mexicano a pesar de haberse roto la mano derecha en el quinto.

En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes y al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.

Tras conocerse el resultado -que mantuvo al mexicano como campeón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)-, tanto Pitbull Cruz como Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y ahora están de acuerdo en que quieren protagonizar un segundo combate.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. protagonizaron una gran pelea en San Antonio. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, debutó en 140 libras e igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- ante el monarca mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.

