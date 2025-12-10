Pitbull Cruz sobre empate con Roach: “Nos sentimos robados”

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de 140 libras Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que se siente robado por los jueces tras el empate mayoritario con Lamont Roach Jr. el pasado fin de semana en San Antonio, Texas.

En una entrevista con Izquierdazo, Pitbull Cruz cree que ganó unos 7 u 8 rounds y también volvió a culpar al réferi por beneficiar a Roach Jr. al descontarle un punto por golpes bajos.

“Pues sí, nos sentimos robados porque dimos lo mejor de nosotros. No digo que soy un robot que gané la pelea de una manera aplastante, pero tampoco era para que me dieran un empate. Yo gané sin ningún problema siete u ocho rounds. Pero bueno, a fin del día, pues gracias a las decisiones que tomó el réferi fue lo que benefició a Lamont Roach”, dijo.

Lamont Roach Jr. quiere la revancha con Pitbull Cruz. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Sí me quedé con una espinita clavada, pero no con Lamont Roach, sino con los jueces. Los que me robaron fueron los jueces y el réferi. Porque Lamont Roach me pegó golpes, pero no fueron golpes que me pusieran mal, en ningún momento de la pelea me puso mal. Yo, al contrario, cuando me entraban los golpes iba hacia adelante en lugar de retroceder”, agregó.

En una reñida pelea, Pitbull Cruz mostró su agresividad desde el comienzo y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Lamont Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contraatacó al peleador mexicano a pesar de haberse roto la mano derecha en el quinto.

En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes y al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.

Tras conocerse el resultado -que mantuvo al mexicano como campeón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)-, tanto Pitbull Cruz como Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y ahora están de acuerdo en que quieren protagonizar un segundo combate.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. protagonizaron una gran pelea en San Antonio. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, debutó en 140 libras e igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- ante el monarca mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.

