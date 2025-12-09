Ryan García dice que Lamont Roach derrotó a Pitbull Cruz

Ryan García expresó que vio ganar a Lamont Roach Jr. por uno o dos rounds en la pelea que protagonizó contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz y que terminó en empate mayoritario el pasado fin de semana en San Antonio, Texas.

En una publicación en su cuenta X, García indicó que el resultado del combate no le molestó, pero cree que Roach Jr. hizo los ajustes más inteligentes para contrarrestar el estilo agresivo del Pitbull Cruz, quien se vio incómodo en la segunda mitad.

“Sentí que Roach ganó en una pelea muy reñida, tal vez por una ronda o dos. Aunque no me molesta el empate en absoluto”, escribió.

I felt roach won that in a close close fight maybe by one round or 2 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) December 7, 2025

“Pero cuando llegó el round 11, cuando Pitbull lo volvió a agarrar con una derecha y como que lo estremeció, eso fue lo que de alguna manera hizo la pelea un empate. Porque entonces Pitbull se robó el 11 y el 12, lo cual es alucinante porque Lamont tenía el impulso, pero él no entró en ese plan de ‘ok, estoy abriéndome camino’, porque pudo haber seguido golpeándolo, pero se detenía”, dijo a Inside The Ring.

En una reñida pelea, Pitbull Cruz mostró su agresividad desde el comienzo y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Lamont Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contraatacó al peleador mexicano a pesar de haberse roto la mano derecha en el quinto.

En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes y al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.

Tras conocerse el resultado -que mantuvo al mexicano como campeón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)-, tanto Pitbull Cruz como Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y ahora están de acuerdo en que quieren protagonizar un segundo combate.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. protagonizaron una gran pelea en San Antonio. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Lamont Roach Jr., de 29 años, debutó en 140 libras e igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- ante el monarca mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.

