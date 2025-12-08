Rolly Romero cree que Roach Jr. venció al Pitbull Cruz
Rolly Romero expresó que Roach Jr. y Pitbull Cruz brindaron una gran batalla y piensa que deberían desde ya concretar una revancha
Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), cree que Lamont Roach Jr. ganó la pelea contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz -que terminó en empate- el pasado fin de semana en San Antonio, Texas.
En declaraciones a BoxAzteca, Rolly Romero expresó que Roach Jr. y Pitbull Cruz brindaron una gran batalla y piensa que deberían desde ya concretar una revancha.
“Yo vi a Roach ganar, pero fue una buena pelea. Deberían hacer una revancha, una revancha y rápido”, dijo.
En una reñida pelea, Pitbull Cruz mostró su agresividad desde el comienzo y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Lamont Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contraatacó al peleador mexicano a pesar de haberse roto la mano derecha en el quinto.
En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes y al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.
Tras conocerse el resultado -que mantuvo al mexicano como campeón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)-, tanto Pitbull Cruz como Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y ahora están de acuerdo en que quieren protagonizar un segundo combate.
Lamont Roach Jr., de 29 años, debutó en 140 libras e igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- ante el monarca mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.
Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.
