Lamont Roach peleó con una mano rota ante Pitbull Cruz
Lamont Roach Jr. explicó que a pesar de que le dolía mucho la mano pudo poner en aprietos a Pitbull Cruz en la segunda mitad del combate
Lamont Roach Jr. reveló que se rompió la mano derecha en el quinto asalto de la pelea que protagonizó contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz y que terminó en empate mayoritario el pasado fin de semana en San Antonio, Texas.
Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea, Roach Jr. explicó que a pesar de que le dolía mucho la mano pudo poner en aprietos a Pitbull Cruz en la segunda mitad del combate.
“Estaba alterando el ritmo y apoyando al peleador que presionaba. Lo interrumpí y comencé a ganar asaltos, y eso fue después de fracturarme la mano. Se notaba en la forma en que empezó a patinar por el ring, intentando cambiar su estrategia… (En el sexto asalto), me lanzó un jab, lo bloqueé y me dolió. Dije: ‘Está roto'”, dijo.
“Seguí intentándolo, pero me dolía mucho la mano. No pretendo usar eso como excusa. Usé todo lo que tenía y lo logré. Me libré de sus golpes y ganaba los intercambios. Aparte de eso, atrapaba y esquivaba sus golpes. Lo hice lo suficientemente bien como para ganar con una mano”, agregó.
En una reñida pelea, Pitbull Cruz mostró su agresividad desde el comienzo y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Lamont Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contraatacó al peleador mexicano.
En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes y al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.
Tras conocerse el resultado, tanto Pitbull Cruz como Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y ahora están de acuerdo en que quieren protagonizar un segundo combate.
Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- pero ahora ante el mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.
Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.
