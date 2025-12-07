Pitbull Cruz está dispuesto a darle la revancha a Roach

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo, declaró que está dispuesto a darle la revancha a Lamont Roach Jr. luego de que empataran mayoritariamente el sábado por la noche en San Antonio, Texas.

En la conferencia de prensa posterior al combate, Pitbull Cruz expresó que está listo para enfrentarse a Roach Jr. por segunda vez, pero con otro réferi, ya que en su opinión James Green benefició al estadunidense al quitarle un punto.

“¿Quiere revancha la gente? Hagámosla, yo no soy Davis. Estoy listo para la revancha, estoy feliz con mi desempeño y, bueno, callamos una vez más bocas. Claro que le daría revancha. Pero con otro réferi, que no se vea la localidad”, dijo.

Lamont Roach Jr. tampoco se mostró contento con el resultado del combate. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

En una reñida pelea, Pitbull Cruz mostró su agresividad desde el comienzo y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Lamont Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contraatacó al peleador mexicano.

En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes y al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.

Tras conocerse el resultado, tanto Pitbull Cruz como Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y ahora están de acuerdo en que quieren protagonizar un segundo combate.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. protagonizaron una gran pelea en San Antonio. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- pero ahora ante el mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.

