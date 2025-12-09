Lamont Roach elige su favorito entre López y Stevenson

Lamont Roach Jr. eligió a Shakur Stevenson como su favorito para ganar la pelea que protagonizará con Teófimo López el 31 de enero en el Madison Square Garde de Nueva York y que tendrá en juego el título de 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En una entrevista con Ariel Helwani, Roach Jr. explicó que Stevenson es un peleador técnico y precisamente con este tipo de boxeadores es con quien López tiene problemas.

“Es una gran pelea. Estoy deseando que se celebre. Creo que Shakur gana. Creo que eso nos dará una gran pelea en el futuro. En el peso que él quiera. Creo que en 135 libras, porque dijo que quiere volver a las 135 y defender su cinturón”, dijo.

Shakur Stevenson quiere conquistar su cuarto título en una división diferente. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Teófimo tiene problemas con los boxeadores técnicos y el único boxeador técnico con el que no tuvo problemas fue Lomachenko. Pero Lomachenko también tuvo que avanzar un poco en esa pelea. Tuvo que ser menos técnico. Pero aparte de eso, tiene problemas con los boxeadores puros. Y Shakur probablemente también boxea”, agregó.

Recordemos que Shakur Stevenson subirá a las 140 libras para intentar conquistar su cuarto cetro en una categoría distinta, mientras que Teófimo López espera salir con el brazo levantado para luego retar a Terence Crawford.

De acuerdo con los expertos, la pelea podría ser sin mucha acción por el estilo de pelea entre ambos, pero Stevenson surge como el favorito para ganar la contienda.

En su última presentación sobre el cuadrilátero, el invicto Stevenson defendió su campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a William ‘Camarón’ Zepeda por decisión unánime y ahora buscará coronarse en una cuarta división.

En cambio, López tiene una racha de seis victorias consecutivas y también retuvo su título de peso superligero de la OMB al derrotar a Arnold Barboza Jr. en las tarjetas de los jueces el pasado mes de mayo.

Teófimo López está seguro de que vencerá a Shakur Stevenson. Crédito: John Locher | AP

Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso superligero y lo pondrá nuevamente en juego en enero. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

