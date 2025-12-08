Gary Antuanne Russell predice ganador de López vs. Stevenson

Gary Antuanne Russell, campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), predijo que Teófimo López vencerá a Shakur Stevenson y retendrá su título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el próximo 31 de enero en la ciudad de Nueva York.

En una entrevista con FightHub TV, Russell explicó que López tiene más poder y coeficiente intelectual que Stevenson, y si se presenta como lo hizo como Vasily Lomachenko ganará.

“Naturalmente, creo que Teófimo es más fuerte que Shakur. Tiene más capacidad atlética que Shakur y un alto coeficiente intelectual en este deporte. Shakur, creo que es un peleador más inteligente. Es un peleador más técnico. Mentalmente, es más maduro. No se excede al tomar riesgos. Es un peleador cuidadoso. Creo que con Teófimo López, será un peleador cuidadoso”, dijo.

Teófimo López está seguro de que vencerá a Shakur Stevenson. Crédito: John Locher | AP

“Shakur tiene mucho en su arsenal que le ayudará a obtener la victoria. Es una pelea 50-50, y depende de cuál de los dos se presente la noche del combate. Si Teófimo López se presenta y está listo para pelear como lo hizo con Vasily Lomachenko, Teo gana”, agregó

Recordemos que Shakur Stevenson subirá a las 140 libras para intentar conquistar su cuarto cetro en una categoría distinta, mientras que Teófimo López espera salir con el brazo levantado para luego retar a Terence Crawford.

De acuerdo con los expertos, la pelea podría ser sin mucha acción por el estilo de pelea entre ambos, pero Stevenson surge como el favorito para ganar la contienda.

En su última presentación sobre el cuadrilátero, el invicto Stevenson defendió su campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a William ‘Camarón’ Zepeda por decisión unánime y ahora buscará coronarse en una cuarta división.

En cambio, López tiene una racha de seis victorias consecutivas y también retuvo su título de peso superligero de la OMB al derrotar a Arnold Barboza Jr. en las tarjetas de los jueces el pasado mes de mayo.

Shakur Stevenson quiere conquistar su cuarto título en una división diferente. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso superligero y lo pondrá nuevamente en juego en enero. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

