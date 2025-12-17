Tito Mercado predice que Stevenson vencerá con facilidad a López

Ernesto ‘Tito’ Mercado predijo que Shakur Stevenson vencerá con bastante facilidad a Teófimo López y le arrebatará el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 31 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York.

En una entrevista con The Ring, Tito Mercado explicó que Stevenson es el tipo de boxeador que le da problemas a López porque se mueve mucho sobre el ring.

“Creo que Shakur ganará solo porque hemos visto que a Teófimo le cuesta mucho enfrentarse a boxeadores y tipos que se mueven por el ring. No es su especialidad. Cuando los tipos se acercan a Teófimo, es cuando sabe cómo conectar y contraatacar. Pero atacar no es su fuerte, así que creo que Shakur debería poder vencerlo con bastante facilidad”, dijo.

“Cualquier zurdo o peleador que se mueve, como Jamaine Ortiz, Sandor Martin, por nombrar algunos, lo hacían quedar fatal. Y lo único que hacían era moverse por el ring. Obviamente, no lanzaron suficientes golpes para ganar la pelea. Pero un tipo como Shakur, que conoce la distancia, creo que podrá lograrlo”, agregó.

Recordemos que Shakur Stevenson subirá a las 140 libras para intentar conquistar su cuarto cetro en una categoría distinta, mientras que Teófimo López espera salir con el brazo levantado para luego retar a Terence Crawford.

De acuerdo con los expertos, la pelea podría ser sin mucha acción por el estilo de pelea entre ambos, pero Stevenson surge como el favorito para ganar la contienda.

En su última presentación sobre el cuadrilátero, el invicto Stevenson defendió su campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a William ‘Camarón’ Zepeda por decisión unánime y ahora buscará coronarse en una cuarta división.

En cambio, López tiene una racha de seis victorias consecutivas y también retuvo su título de peso superligero de la OMB al derrotar a Arnold Barboza Jr. en las tarjetas de los jueces el pasado mes de mayo.

Teófimo López está seguro de que vencerá a Shakur Stevenson. Crédito: John Locher | AP

Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso superligero y lo pondrá nuevamente en juego en enero. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

