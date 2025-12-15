Ryan García predice que Stevenson despedazará feo a López

Ryan García predijo que Shakur Stevenson despedazará feo a Teófimo López y le arrebatará el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cuando se enfrenten el 31 de enero en el Madison Square Garde de Nueva York.

En un live en su cuenta oficial en X, García indicó que los primeros rounds serán reñidos, pero después Stevenson tomará ventaja y en los últimos rounds le dará una paliza a López.

“Yo tengo a Shakur Stevenson venciendo a Teófimo López. ¿Cuánto quieren apostar? Cuando sea. Apostaré en su rango de impuestos, hermano. Apostaré $100 dólares, lo va a boxear como siempre lo hace”, dijo.

Shakur Stevenson quiere conquistar su cuarto título en una división diferente. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Van a estar jugando ajedrez por un rato y luego Shakur se va a despegar como en el cuarto, quinto o sexto round. Luego se va a poner feo como en el noveno, décimo, creo. Shakur va a empezar a despedazarlo feo”, concluyó.

Recordemos que Shakur Stevenson subirá a las 140 libras para intentar conquistar su cuarto cetro en una categoría distinta, mientras que Teófimo López espera salir con el brazo levantado para luego retar a Terence Crawford.

De acuerdo con los expertos, la pelea podría ser sin mucha acción por el estilo de pelea entre ambos, pero Stevenson surge como el favorito para ganar la contienda.

En su última presentación sobre el cuadrilátero, el invicto Stevenson defendió su campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a William ‘Camarón’ Zepeda por decisión unánime y ahora buscará coronarse en una cuarta división.

En cambio, López tiene una racha de seis victorias consecutivas y también retuvo su título de peso superligero de la OMB al derrotar a Arnold Barboza Jr. en las tarjetas de los jueces el pasado mes de mayo.

Teófimo López está seguro de que vencerá a Shakur Stevenson. Crédito: John Locher | AP

Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso superligero y lo pondrá nuevamente en juego en enero. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Teófimo López planea noquear a Stevenson: “Va a ser un duro despertar para Shakur”

· Timothy Bradley predice batalla técnica entre Teófimo López y Shakur Stevenson

· Teófimo López defenderá su título contra Shakur Stevenson en enero