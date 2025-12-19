Civil que desarmó al tirador de Australia recibió donación de un millón de dólares

Ahmed al Ahmed, el ciudadano de origen sirio afincado en Australia que el pasado domingo desarmó a uno de los autores del atentado de Sídney contra la comunidad judía, recibió este viernes una donación de 2,5 millones de dólares australianos ($1,65 millones de dólares estadounidenses) mientras se recupera de heridas de bala en un hospital del sur de la ciudad.

“¿Me lo merezco?”, preguntó postrado en su camilla cuando le entregaron el cheque, procedente de donaciones voluntarias de unas 44,000 personas mediante la conocida plataforma de financiación colectiva GoFundMe.

A lo que el ‘influencer’ Zachery Dereniowski, que difunde actos caritativos en redes sociales, le responde: “Cada centavo”. Así lo muestra un vídeo compartido por él mismo, encargado de darle el talón.

Una pareja también intentó enfrentarse a los atacantes

“En un momento de caos y peligro, Ahmed al Ahmed dio un paso al frente sin dudarlo. Sus acciones fueron desinteresadas, instintivas e innegablemente heroicas, sin importarle su propia seguridad. Los primeros informes indican que recibió dos disparos mientras protegía a otros”, señalaron los organizadores de la recoleta de donaciones.

Heroico momento en que un civil se abalanza y logra desarmar a uno de los tiradores del tiroteo masivo en Sidney, Australia. pic.twitter.com/jhidmoV0y2 — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) December 14, 2025

Una pareja de judíos, Boris y Sofia Gurman, también intentó detener el ataque, relacionado con la ideología del Estado Islámico (EI) por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, pero ambos murieron en el intento.

Albanese destacó esta semana la herocidad de los tres y visitó a Ahmed al Ahmed en el hospital, a quien llamó “un verdadero héroe australiano”.

Tiroteo en celebración judía

El 14 de diciembre en la playa Bondi Beach, Sídney, celebraban un evento para marcar el inicio de Janucá (una festividad judía) al que había alrededor de mil personas. Los atacantes fueron identificaron como Sajid Akram, de 50 años y su hijo Naveed Akram, de 24.

Sajid murió poco después del tiroteo, mientras que Naeed se encuentra bajo custodia policial y herido de gravedad. El tiroteo dejó 15 muertos y 40 heridos.

Las autoridades autralianas están investigando el caso como un ataque terrorista. Se trata del atentado masivo más grave en décadas en el país. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirmó que el ataque fue planeado “para atacar a la comunidad judía de Sídney”.

Con información de Deutsche Welle

