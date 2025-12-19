Hombre de Oklahoma sentenciado a 10 años de prisión por atacar a un afroamericano mientras trabajaba

El hombre que atacó a un trabajador afroamericano en 2023, cuando se encontraba limpiando el estacionamiento de un restaurante en Oklahoma City, fue sentenciado a 10 años de prisión, luego de haberse declarado culpable del delito de odio federal.

Braden Birdsong, de 28 años, compareció ante el juez federal de distrito, Bernard Jones. “Las acciones de este acusado fueron motivadas por el odio y resultaron en un ataque violento contra una víctima, atacada simplemente por su raza”, declaró el Fiscal Federal Robert J. Troester para el Distrito Oeste de Oklahoma.

Le gritó insultos raciales

El Departamento de Justicia compartió que los documentos de declaración de culpabilidad presentados en la audiencia judicial, apuntan que el 25 de agosto de 2023, Birdsong, atacó a un hombre negro, mientras limpiaba el estacionamiento del restaurante de Oklahoma City donde trabajaba.

El acusado comenzó a gritarle insultos raciales al golpear en la cabeza a la víctima varias veces, a la que se refirieron como “DG”. El hombre sufrió lesiones corporales a causa del ataque. El acusado admitió haberlo agredido debido a su raza y color de piel.

“Proteger a las personas de violencia basada en el odio”

“Los delitos motivados por el odio amenazan la seguridad y la dignidad de nuestras comunidades y se enfrentarán a una rendición de cuentas firme. El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de hacer cumplir las leyes federales de derechos civiles y proteger a las personas de la violencia basada en el odio”, indicó el fiscal Troester.

Las autoridades dejaron en claro que no permitirán personas que ataquen por razones de odio y celebran el fallo del juez en contra del acusado.

“En nuestra sociedad no hay cabida para el odio y los prejuicios que alimentaron este atroz ataque, y nadie debería temer ser atacado simplemente por ser quien es o su apariencia”, expresó el agente especial a cargo Doug Goodwater, de la Oficina de Campo del FBI en Oklahoma City.

