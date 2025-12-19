Stanislas Wawrinka anunció la fecha de su retiro del tenis

El mundo del tenis se prepara para despedir a una de sus figuras más resilientes y respetadas. El suizo Stanislas Wawrinka, ex número 3 del mundo y ganador de tres títulos de Grand Slam, sacudió el circuito este viernes al anunciar que la temporada 2026 será la última de su extensa y brillante carrera profesional. Con 41 años cumplidos para ese entonces, “Stan the Man” pondrá punto final a un viaje que comenzó en las canchas profesionales en el ya lejano 2002.

El anuncio llegó a través de un emotivo mensaje en sus cuentas oficiales de X e Instagram, donde el tenista de Lausana dejó claro que, aunque el deseo de competir sigue intacto, entiende que el ciclo está por cerrarse.

“Todo libro necesita un final. Ha llegado el momento de escribir el último capítulo de mi carrera como tenista profesional, y 2026 será mi último año en el circuito”, señaló con franqueza el helvético, quien actualmente ocupa el puesto 157 del ranking ATP.

Esta noticia llega en un cierre de 2025 convulso para el deporte blanco, sumándose a la reciente e inesperada separación laboral entre el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y su entrenador Juan Carlos Ferrero. Sin embargo, lo de Wawrinka tiene un peso nostálgico distinto: representa el ocaso de la generación que se atrevió a mirar a los ojos a los más grandes de la historia.

El legado de un gigante que desafió al “Big 3”

Wawrinka no fue un jugador cualquiera; fue la piedra en el zapato de la era más dominante del tenis masculino. En un tiempo donde Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic acaparaban casi todos los trofeos, Stan logró irrumpir con un revés a una mano que se convirtió en leyenda. Su palmarés es prueba de su temple en las citas grandes: conquistó el Abierto de Australia en 2014 tras vencer a Nadal, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016, derrotando en estas dos últimas finales a un pletórico Djokovic.

Su capacidad para rendir bajo presión quedó sellada en las estadísticas. Wawrinka acumuló un total de 12 victorias contra los integrantes del “Big 3”: tres ante Federer, tres ante Nadal y seis ante Djokovic. Además, junto a su compatriota Federer, entregó a Suiza momentos de gloria nacional al ganar el oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la histórica Copa Davis en 2014.

Pese a los retos físicos y el paso del tiempo, el suizo se resiste a marcharse por la puerta de atrás. Su mensaje de despedida no solo fue un anuncio, sino una declaración de intenciones sobre cómo quiere vivir sus últimos meses en la gira:

“Un último empujón. Cada libro necesita un final. Es hora de escribir el capítulo final de mi carrera como tenista profesional. 2026 será mi último año de gira. Esto es de lo que se trata este viaje. Todavía quiero superar mis límites y terminar este viaje con la mejor manera posible. Todavía tengo sueños en este deporte. He disfrutado cada parte de lo que el tenis me ha dado, especialmente las emociones que siento jugando frente a ustedes. Quiero verlos una vez más, en todo el mundo. Un último empujón”.

Con su retiro programado para 2026, el circuito también verá partir ese mismo año al francés Gaël Monfils, marcando el cierre definitivo de una de las épocas más vibrantes y competitivas que el tenis haya presenciado jamás.



