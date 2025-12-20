Donald Trump vuelve a arremeter en contra de su exaliada Marjorie Taylor Greene y la llama “traidora”

De nueva cuenta, el presidente Donald Trump despotricó en contra de la representante Marjorie Taylor Greene y la señaló por presuntamente haber traicionado al Partido Republicano.

Después de involucrarse en una guerra de declaraciones con el presidente, la cual terminó con el retiro de su respaldo, la republicana anunció que renunciaría al Congreso en enero y desde entonces continuamente aparece en entrevistas criticando también a los líderes del Partido Republicano.

“Tengo demasiado amor propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi querido distrito tenga que soportar unas primarias dolorosas y llenas de odio en mi contra por parte del presidente por el que todos luchamos, solo para que yo gane las elecciones mientras que los republicanos probablemente pierdan las elecciones de mitad de mandato”, indicó la rubia de 51 años a través de un extenso comunicado.

En respuesta, días después, el jefe de la nación recurrió a la plataforma Truth Social para oficializar su ruptura con la representante.

“Retiro mi apoyo a la ‘congresista’ Marjorie Taylor Greene del gran estado de Georgia. Todo lo que hace ‘Wacky Marjorie’ es quejarse”, escribió.

Lejos de darse por concluida la batalla de descalificaciones, a principios de esta semana, la representante por Georgia mencionó que el jefe de la nación está perdiendo su influencia sobre el Partido Republicano.

“Creo que se está rompiendo la presa. Puede que muchos republicanos no lo hayan criticado, pero la semana pasada, 13 republicanos votaron con los demócratas para revocar una de las órdenes ejecutivas del presidente Trump, que le permitía despedir a empleados federales”, expuso.

A Marjorie Taylor Greene parecen no inquietarle las descalificaciones que Donald Trump expresa sobre su persona. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Dichos comentarios calaron hondo en el magnate neoyorquino y durante un mitin la llamó “Marjorie Traitor Brown” tratando de explicar la razón por la cual ahora ella se dedique a criticarlo.

“¿Pero qué demonios le pasó? Debía de ser una liberal de pura cepa; ahora sale en CNN todo el tiempo. ¿Puedes creerlo? Y solo fue porque no pude devolverle la llamada.

Tengo unos 200 congresistas. Tengo 53 senadores. Tengo 212 países. Tengo familia, y también tengo que hablar con mi familia.

No puedes llamar a un presidente todos los días y, cuando no te devuelve la llamada, ella anda diciendo: ‘No me devuelve la llamada’. Le dije: ‘Marjorie, no puedo devolverte la llamada, lo siento’. Y no le devolví la llamada y ella empezó a despotricar: ‘Ya no me devuelve la llamada’”, expuso.

Sin embargo, Taylor Greene en todo momento ha manifestado que sus problemas con Trump iniciaron cuando lo criticó por no respaldar la solicitud para obligar a la Cámara de Representantes a votar sobre la exigencia de que el Departamento de Justicia publicara todos los archivos relacionados con el millonario financiero Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores.

Sigue leyendo:

• Marjorie Taylor Greene renuncia al Congreso para “evitar ser maltratada” por Donald Trump

• Marjorie Taylor Greene define a Donald Trump como un “traidor al servicio de países extranjeros”

• Trump anuncia que no apoyará más a Marjorie Taylor Greene por quejarse y ser una “loca desvariando”