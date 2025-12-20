EE.UU. prepara conversaciones entre Rusia y Ucrania en Miami

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el sábado que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia dentro de medio año, mientras diplomáticos se reúnen en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El emisario ruso Kirill Dmitriev anunció por su parte que iba de camino a la ciudad de Florida, donde ya se encuentran representantes ucranianos y europeos, además del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que ejercen de mediadores.

Una reunión conjunta

Zelenski agregó que Washington “ha propuesto el siguiente formato: Ucrania-Estados Unidos-Rusia”. Añadió que los representantes europeos podrían estar presentes y que “sería lógico mantener dicha reunión conjunta”.

Witkoff y Kushner se reunieron cerca de Miami con el negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov, y con representantes de Francia, Reino Unido y Alemania. La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que Estados Unidos mantuvo negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

Plan favorable para Rusia

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan para terminar la guerra. El texto inicial, percibido como ampliamente favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios europeos, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

Los detalles de la nueva versión no se conocen, pero según Zelenski implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

