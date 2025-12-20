Famosa cantante llama “cretinazo” a Mijares tras culparlo de la cancelación de su boda

El cantante Manuel Mijares, quien fue considerado como uno de los galanes más codiciados de su momento y quien estuviera casado con Lucero, está envuelto en la polémica por las recientes declaraciones que hizo Mayte Lascurain, integrante del grupo Pandora, quien lo responsabilizó de la cancelación de su boda.

La intérprete habló sobre este tema en una reciente conversación que tuvo en el podcast ‘Cara a Cara con Cora’, en donde ahondó en detalles sobre una experiencia que tuvo en el pasado con el papá de Lucerito Mijares.

Mayte Lascuarain compartió en el citado espacio algunos aspectos desconocidos de la relación fugaz e intermitente que tuvo con Mijares en los años noventa.

Detalló que en aquel entonces ella estaba comprometida con Edgardo Gazcón, sin embargo, de la noche a la mañana decidió cancelar su boda y todo porque cayó rendidamente enamorada de Manuel Mijares, con quien llegó a trabajar en repetidas ocasiones.

“Yo lo veía a Manuel y decía: ‘Qué hombre tan bello’. ‘Oye, Mayte, yo te llevo a tu casa’. Manuel no tenía un peso y uno echaba el taco y pagaba él un taco y yo otro”, relató la cantante sobre su amor de juventud.

Si bien nunca llegaron a formalizar, Mayte mantiene intactos los recuerdos de lo suyo, en especial porque ‘El Soldado del Amor’ la buscaba siempre que estaba soltero, lo que le dolió todavía más. “Él me buscaba cuando no tenía novia, ¡cretinazo!”, contó la intérprete.

En el mismo espacio detalló que le costó muchísimo perdonar a Mijares por todo el daño que le hizo, sin embargo, reconoció que encontró en la música su mejor medicina y es que tras su fallida historia de amor nació el tema ‘Alguien Llena mi Lugar’, uno de los más grandes éxitos de Pandora.

“No fue solo una canción. Fue mi grito. Mi llanto disfrazado de balada. Cada vez que la canto, vuelvo a ese dolor. Ese momento en el que otra ocupaba el lugar que yo soñaba”, dijo en alusión a la relación que Mijares tuvo con Lucero, la cual la llevó a caer en una profunda depresión.

“Me fui a mi casa. Yo vivía en el bosque con Fernando y yo tenía un jacuzzi, ya habían pasado días, tres días. Me metí al jacuzzi y lloré y lloré”, contó tras revelar su sentir con la boda de Mijares y Lucero, la cual se llevó a cabo el 18 de enero de 1997.

