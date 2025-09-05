Emmanuel responde si Manuel Mijares sufrió daño vocal tras su pérdida de peso

A solo unos días de que Yuri confirmara que su colega y amigo Manuel Mijares fue intervenido quirúrgicamente, el cantante Emmanuel se sumó a la conversación y confirmó que su compañero de escena se encuentra recuperándose rápidamente y sin contratiempos.

“Ahí va caminando, en todas sus cosas. Aquel es un toro“, declaró el intérprete de temas como “Chica de Humo” y “Bella Señora” durante una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’.

Y al ser cuestionado sobre si la causa de su intervención quirúrgica fue un problema cardiaco, Emmanuel respondió: “No ha tenido ningún preinfarto (…) Yo lo sabría, me hubiera enterado”, añadió ante los micrófonos del show mexicano.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el artista multipremiado aborda los rumores sobre la salud de Manuel Mijares. Y es que en una entrevista con el matutino ‘Venga la Alegría’ abordó los rumores que afirmaban que su colega sufrió afectaciones en las cuerdas vocales como resultado de la pérdida de peso que ha experimentado durante los últimos meses.

En respuesta, indicó que a diferencia de lo que se especula, la transformación física del cantautor ha resultado positiva: “Yo lo veo muy bien, lo veo muy ágil, lo veo muy contento”, explicó.

“Cuando uno baja de peso siempre hay una descompensación en el cuerpo, pero el cuerpo se vuelve a compensar si lo tratas bien“, complementó.

Emmanuel finalizó su intervención con la producción de Tv Azteca diciendo: “Sí, sí afecta la voz cuando baja uno de peso, pero en él no ha afectado nada. Afectó en Pavarotti, pero no en Mijares“.

