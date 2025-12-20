Isaác Brizuela puso fin a una década con las Chivas

Isaác Brizuela, delantero de las Chivas del Guadalajara, puso fin a su relación laboral de una década con el Rebaño Sagrado, en donde logró conquistar un título de liga en el torneo Clausura 2017, dejando atrás un ejemplo de esfuerzo y dedicación a lo largo de este lapso de tiempo con la escuadra tapatía.

Brizuela que llegó al Guadalajara en 2015 procedente del Toluca, después de una corta estancia en el Atlas y a partir de ese momento logró acumular varios reconocimientos que lo convirtieron en uno de los jugadores más representativos del cuadro rojiblanco.

Chivas anunció la salida de Brizuela a través de un comunicado en donde resaltó el profesionalismo, la calidad humana y la entrega constante en el terreno de juego a partir de que fue contratado en el torneo Clausura 2015, en donde llegó en calidad de figura y por varios torneos mantuvo ese estatus para ganarse el cariño y reconocimiento de los aficionados.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Isaac Brizuela concluye su etapa como jugador del Rebaño Sagrado. Desde que llegó en el Clausura 2015, el ‘Cone’ destacó por su intachable profesionalismo, calidad humana y entrega permanente por el escudo y los colores de la institución”, destacó el comunicado.

Brizuela arribó al Rebaño Sagrado procedente del Toluca en una de las negociaciones top que realizaron en su historia las Chivas y en donde el artillero acumuló 339 partidos oficiales con 25 goles y 34 asistencias, siendo parte fundamental de varios proyectos del cuadro jalisciense.

El llamado “Cone” fue fundamental en varias conquistas del Rebaño Sagrado en estos diez años como la conquista de la Copa MX del Apertura 2015, la Supercopa MX 2015-2016, así como el inolvidable doblete de la Liga MX y la Copa MX en el Clausura 2017, así como la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Brizuela no solo fue un referente en la cancha, sino que dentro del vestidor siempre mostró liderazgo, un compromiso en la institución jugará o no, además de que fue un ejemplo para los elementos de la cantera de como asimilar el profesionalismo de un atleta de alto rendimiento.

El jugador nacido en San José, California analiza ofertas para seguir militando en la Liga MX.

