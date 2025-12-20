Kourtney Kardashian reveló por qué no volvería a ponerse bótox

En un mundo donde las intervenciones estéticas son la norma para las celebridades, Kourtney Kardashian decidió marcar una línea clara. La mayor de las hermanas Kardashian reveló recientemente la razón definitiva por la cual no volvería a aplicarse bótox, y no tiene que ver únicamente con una filosofía de belleza natural, sino con un incidente que afectó su salud física años atrás.

A través de una reciente interacción con sus seguidores, la estrella de The Kardashians compartió que su última experiencia con el bótox ocurrió hace aproximadamente 12 años. Según explicó Kourtney, el tratamiento le provocó una reacción inesperada que paralizó un nervio, afectando su capacidad para sonreír de manera natural durante meses.

“Literalmente no podía sonreír. Mi sonrisa se veía torcida y fue una sensación aterradora”, confesó la empresaria de 45 años.

Este efecto secundario no solo afectó su apariencia, sino que le generó una profunda desconfianza hacia el procedimiento. Kardashian detalló que la parálisis tardó mucho tiempo en desaparecer, lo que la llevó a jurar que nunca volvería a inyectarse la neurotoxina en el rostro.

Desde entonces, Kourtney optó por un enfoque mucho más holístico y centrado en el bienestar. A diferencia de sus hermanas, quienes han sido abiertas sobre el uso de diversos rellenos y retoques, la fundadora de la marca de suplementos Lemme prefiere tratamientos no invasivos, como la terapia de luz LED, el micro-needling y una alimentación rigurosa para mantener la elasticidad de su piel.

Esta revelación llega en un momento donde la tendencia del “natural look” gana terreno en Hollywood, posicionando a Kourtney como una de las voces principales a favor de aceptar el paso del tiempo, priorizando siempre la salud del sistema nervioso sobre la vanidad estética.

Seguir leyendo:

· Kourtney Kardashian calla especulaciones sobre su vientre: ‘Vivo mi mejor vida’

· Kourtney Kardashian revela que no envía a sus hijos a la escuel

· Kourtney Kardashian rompe el silencio ante los rumores de paternidad de su hijo de 15 años