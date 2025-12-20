Pumas oficializa la llegada del brasileño Juninho del Flamengo

Los Pumas de la UNAM oficializaron la llegada de su segundo refuerzo para el torneo Clausura 2026 con el fichaje del brasileño Olávio Vieira dos Santos Júnior, Juninho, para apuntalar la plantilla dirigida por Efraín Juárez, quien tendrá un gran reto en hacer caminar a la escuadra felina en el próximo campeonato.

Juninho llega procedente del Flamengo y parece ser uno de los fichajes importantes del próximo certamen en el fútbol de México, lo cual representa una sorpresa después de ser considerado uno de los jugadores claves del Flamengo en la conquista del título de la Serie A de Brasil, amén del título de la Copa Libertadores.

El cambio de política contractual de Pumas ha contribuido a contratar a jugadores de un alto valor en el mercado, a diferencia de otras épocas en donde se apostó totalmente por jugadores de la cantera y que nutrieron a la selección de México como Hugo Sánchez, Alberto García Aspe, Guillermo Vázquez, Jorge Campos, Claudio Suárez, Braulio Luna y Luis García, entre muchos más.

De esta forma, Pumas anunció en un comunicado oficial en redes sociales que: “Bem-vindo Juninho. Desde Brasil a Ciudad Universitaria, delantero que se integra a Pumas para reforzar el ataque. ¡Mucho éxito y bienvenido a la familia auriazul!”.

Juninho con 29 años a cuestas, llega procedente del Mengao en la Copa Intercontinental, logrando ganar el Derby de las Américas al derrotar a Cruz Azul y la Challenger Cup al derrotar a Piramyds. Aunque terminaron perdiendo la final del torneo en penales contra PSG.

Juninho también probó suerte en el fútbol de Portugal y de Azerbaiyán, con un paso destacado por Qarabag de este último país, ganando dos veces el torneo local, lo cual espera ahora tener el éxito por el cual los felinos están apostando.

El brasileño se convierte en el segundo fichaje de los felinos junto con César Garza como refuerzos para el Clausura 2026 en la escuadra felina en donde nuevamente se quedaron a un paso de la liguilla en otro fracaso importante de la escuadra del Pedregal que sumó 14 años sin conocer lo que es un título en el balompié azteca.

La contratación de Juninho forma parte del nuevo proyecto de la UNAM después de la salida de la subdirección deportiva del equipo del doctor Miguel Mejía Barón y del vicepresidente de estrategia deportiva Eduardo Saracho, quienes cumplieron un ciclo en la oncena felina sin poder hacer caminar a un equipo con muchos claros y oscuros.

Juninho ha plasmado su firma en las instalaciones de la Cantera.

Además, bajo el mando de Efraín Juárez, los aficionados de Pumas esperaban que los resultados aparecerían como por arte de magia, pero la realidad fue muy diferente y el equipo universitario se tuvo que conformar con quedarse sin liguilla al caer en el repechaje con los Tuzos del Pachuca.

