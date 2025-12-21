Escándalo IA: Clair Obscur descalificado premios Indie Game Awards tras arrasar en TGA

Clair Obscur: Expedition 33 pasó de ser el nuevo niño mimado de la industria tras arrasar en The Game Awards a convertirse en el epicentro del debate más incómodo del momento: ¿hasta dónde es aceptable usar Inteligencia Artificial en el desarrollo de un videojuego?

Pocos días después de presumir sus nueve galardones, incluyendo Juego del Año, el proyecto de Sandfall Interactive fue descalificado de los Indie Game Awards 2025 por violar la política anti IA generativa del certamen. El golpe no solo es simbólico: también se le retiraron los premios de Juego del Año y Mejor Debut, que ahora pasan a otros indies.

De barrer en The Game Awards a quedarse sin premios indie

Clair Obscur: Expedition 33 venía de una racha imparable tras su paso por The Game Awards 2025, donde se llevó nueve premios y consolidó su imagen de RPG francés con una dirección artística “de otra liga”. En paralelo, los Indie Game Awards 2025 lo coronaron como Juego del Año y Mejor Debut, reforzando la narrativa del “indie revelación” que había logrado ponerse a la altura de producciones mucho más grandes.

El giro llega cuando Six One Indie, organización detrás de los Indie Game Awards, publica un comunicado anunciando que el juego queda descalificado y sus premios son rescindidos por incumplir las reglas sobre el uso de IA generativa. A partir de ahí, los galardones pasan a los siguientes en la lista: Sorry We’re Closed hereda el premio a Mejor Debut, mientras que Blue Prince se queda con el ansiado título de Juego del Año.

Qué hizo exactamente Sandfall con la IA

La polémica no nace de la nada. Meses antes de todo esto, el productor François Meurisse ya había reconocido en una entrevista que el estudio sí había usado herramientas de IA generativa durante el desarrollo de Clair Obscur: Expedition 33, aunque las presentó como apoyo puntual y no como el núcleo creativo del juego. La comunidad, sin embargo, llevaba tiempo sospechando: usuarios detectaron assets con “pinta de IA” en materiales del juego, que luego fueron retirados mediante un parche tras las críticas.

El problema para los Indie Game Awards no es solo el uso de IA en sí, sino la contradicción con las bases del evento: el reglamento establece que cualquier juego desarrollado usando IA generativa es estrictamente inelegible para ser nominado. Cuando Sandfall inscribió el juego, sus representantes aceptaron explícitamente que no se había utilizado IA generativa en el desarrollo, condición clave para permitir su participación.

La situación explota cuando, el mismo día del estreno de la gala de los Indie Game Awards 2025, el estudio reconoce públicamente el uso de IA generativa, dejando en evidencia que la declaración inicial no era del todo cierta. Con esa admisión sobre la mesa, la organización concluye que la nominación queda invalidada y que los premios otorgados deben ser retirados sin posibilidad de apelación.

La línea roja de los Indie Game Awards con la IA

Lo más interesante de este caso es cómo reaviva un debate que la industria venía intentando esquivar: ¿puede un juego ser considerado “indie del año” si parte de su arte o contenido se generó con IA? Six One Indie tiene una postura clara: en su FAQ y en el comunicado oficial remarcan que mantienen una posición firme contra el uso de IA generativa en cualquier fase del desarrollo de los juegos que compiten, desde la nominación hasta la ceremonia.

Esa dureza responde a preocupaciones que la comunidad viene repitiendo desde hace meses:

El riesgo de que la IA erosione la autoría artística y desplace trabajo que debería ir a ilustradores, guionistas o diseñadores humanos.​



y desplace trabajo que debería ir a ilustradores, guionistas o diseñadores humanos.​ El hecho de que muchos modelos se entrenan con obras de terceros sin permiso ni compensación, lo que para muchos convierte estos assets en algo éticamente tóxico.



La sensación de que un premio a “Mejor Dirección Artística” pierde valor si se confirma que parte del contenido visual nació de prompts y no de un equipo creativo tradicional.​

En ese contexto, el caso de Clair Obscur se convierte en un ejemplo de libro: un juego técnicamente brillante que, al admitir el uso de IA generativa tras haber negado esa práctica en un proceso de premios, choca de frente con un código ético todavía en construcción.

¿Polémica pasajera o un precedente para toda la industria?

Aunque la controversia estalló con fuerza, lo cierto es que el rendimiento crítico y comercial de Clair Obscur: Expedition 33 sigue siendo sólido y el juego mantiene su estatus como uno de los RPG del año. Sin embargo, este episodio deja un precedente incómodo para futuros desarrolladores: la transparencia sobre el uso de IA ya no es opcional, sobre todo si se aspira a competir en certámenes que priorizan el trabajo humano.

El caso se cruza, además, con un movimiento más amplio: estudios grandes como Larian Studios han empezado a hablar abiertamente de cómo incorporarán IA en sus próximos proyectos, elevando la discusión a nivel de toda la industria. Para los premios y para la comunidad, esto obliga a trazar líneas claras:

Qué tipo de uso de IA es aceptable (tareas auxiliares, pipelines internos).​



Qué cruza la línea roja (assets finales generados por IA, recortes masivos de talento humano, falta de créditos y transparencia).

Al final, el caso de Clair Obscur: Expedition 33 no solo cuenta la caída de un juego que pasó de ser estrella indiscutible de la temporada de premios a protagonista de un escándalo por IA. También marca un mensaje claro para el resto de estudios: si vas a jugar con IA en tu proceso creativo, más vale que seas honesto desde el principio, porque cada vez habrá menos paciencia —y menos premios— para quien intente ocultarlo.

