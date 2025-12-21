Iglesia de Texas envió un mensaje político de Navidad con referencia a la situación de los inmigrantes

Una iglesia metodista de Texas, en Estados Unidos, decidió este año resignificar el tradicional pesebre navideño con un mensaje de fuerte contenido social y político. La escena muestra a María y José detrás de rejas similares a las de un centro de detención para inmigrantes, mientras la figura del niño Jesús está ausente.

El montaje, instalado en el exterior del templo, busca llamar la atención sobre la situación que enfrentan miles de personas migrantes en el país. En torno a las figuras bíblicas se colocaron pancartas con mensajes como “Santo sea el refugiado” y “Santos son los señalados y perseguidos”.

La congregación explicó el sentido de la intervención a través de una publicación en su página oficial de Facebook, donde describió el pesebre como una “oración en forma de familia”. El objetivo, señalaron, no es provocar, sino invitar a la reflexión desde una perspectiva cristiana.

“Este año colocamos a la Sagrada Familia en un espacio donde mucha gente duerme ahora mismo: lonas, cercas, alambre áspero. No para impactar, sino para expresar la verdad”, indicó el mensaje difundido por la iglesia metodista texana en redes sociales.

Un paralelismo con la realidad migratoria

La publicación concluye con una reflexión que conecta el relato bíblico con la actualidad. “Si el amor llegó al mundo a través de una familia sin espacio, entonces cada vecino sin hogar importa. Cada migrante importa. Cada familia que busca seguridad importa”, expresa el texto compartido por la congregación.

En diálogo con el portal especializado UMN News, la líder de la iglesia explicó el trasfondo de la iniciativa. “Para nosotros era importante ilustrar el paralelo entre lo que está pasando en nuestro mundo y lo que entendemos que sucedió en la historia bíblica del nacimiento de Jesús”, afirmó la reverenda Rachel Griffin-Allison.

Según detalló, la intención fue mostrar que las narraciones religiosas no están alejadas de los conflictos contemporáneos, sino que pueden dialogar con ellos. La instalación, señaló, busca generar empatía y conciencia frente a las dificultades que atraviesan las familias migrantes.

Esta iglesia no es la única en Estados Unidos que ha optado por resignificar los símbolos navideños en medio del endurecimiento de las políticas migratorias. Otras congregaciones cristianas han utilizado el pesebre como herramienta para expresar críticas al actual contexto político.

En estados como Illinois y Massachusetts, donde se ha registrado una presencia reforzada de agentes federales y numerosas detenciones de inmigrantes, también se han levantado nacimientos con mensajes en rechazo a las medidas impulsadas por el Gobierno federal.

Las acciones coinciden con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, tras una campaña marcada por la promesa de ejecutar la mayor deportación masiva en la historia del país. El tema migratorio volvió así al centro del debate público y religioso.