Incautación de petroleros en el Caribe es un “preludio a la guerra”, advierte republicano Rand Paul

El senador republicano Rand Paul criticó el domingo la misión militar del presidente Donald Trump frente a las costas de Venezuela y calificó la incautación de varios petroleros en el Mar Caribe como una “provocación y un preludio de la guerra”.

“No estoy a favor de la confiscación de estos transatlánticos. No estoy a favor de volar estos barcos de personas desarmadas sospechosas de ser narcotraficantes. No estoy a favor de todo eso”, dijo Paul a ABC News.

Esta no es la primera vez que Paul critica al mandatario, semanas atrás, el senador republicano por Kentucky, se unió al líder de la minoría del Senado, Chuck , demócrata por Nueva York, y a los senadores Tim , demócrata por Virginia, y Adam , demócrata por California, en un intento por impedir que el presidente Donald lanzara unilateralmente cualquier ataque contra Venezuela.

“La Constitución otorga al Congreso y sólo al Congreso, la facultad de declarar la guerra. Los ataques ilegales con barcos y las amenazas de invasión terrestre de Trump en Venezuela constituyen un claro abuso de poder. He presentado una resolución bipartidista sobre los poderes bélicos para impedir que Trump inicie otra guerra eterna”, afirmó Kaine en una publicación en X.

Ante la postura, Trump respondió que no necesita autorización del Congreso para ordenar bombardeos contra intereses del narcotráfico ubicados en territorio de Venezuela.

Ahora sobre los barcos incautados, Paul también describió la política de la administración para abordar el presunto tráfico de drogas como “extraña y contradictoria”.

“Y luego ¿Por qué un expresidente Hernández de Honduras, que estuvo condenado a 45 años en prisión, por qué lo liberan?.. Entonces, algunos narcoterroristas están bien y a otros narcoterroristas los vamos a volar por los aires. Y luego, a algunos de ellos, si no son designados terroristas, podemos arrestarlos”, cuestionó.

Lo anterior se suma a las recientes palabras de Donald Trump, quien dijo que está dejando “la posibilidad de una guerra con Venezuela sobre la mesa”, en medio de una escalada de medidas económicas y militares que han tensado las relaciones entre Washington y Caracas y suscitada inquietud dentro y fuera de Estados Unidos.

Dicha declaración se produjo días después de que Trump ordenara un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, medida destinada a asfixiar la principal fuente de ingresos del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y presionarlo para que ceda ante las demandas de Washington.

