Alfredo Adame es el ganador de “La Granja VIP”

“La Granja VIP“ vivió su épica final la noche del 21 de diciembre, dándonos como absoluto ganador de esta primera edición a Alfredo Adame. El programa conducido por Adal Ramones y Cristal Silva confirmó anoche que debido a su éxito con la presente edición, en el año 2026 volverán con su segunda temporada.

Pero el desenlace de esta historia empezó a tomar forma cuando se develó el nombre del quinto finalista, dándonos como resultado el nombre de “La Bea”. La comediante mexicana salio para reencontrarse con su gente y sus ex compañeros.

El nombre del cuarto finalista fue el siguiente, y en las paredes del granero se dibujó el nombre de Kim Shantal. Para este momento nada era sorpresivo. Todas las encuestas serias arrojaban el mismo resultado. Si bien es cierto que La Bea y Kim realizaron un gran trabajo dentro del show, las dos cometieron graves errores que no les proporcionaron mayor cantidad de votos para aspirar a los primeros tres lugares.

La Bea, por ejemplo, perdió fuerza en el camino al caer en las manos de Sergio Mayer Morí; esto la afectó muchísimo y perdió su brillo inicial. La comedia ya no era constante en ella, sino un recurso al que llegaba “de vez en cuando”.

Kim Shantal siempre fue frontal, pero su obsesión con exponer a Eleazar Gómez terminó por cansar al público televidente, porque no era la única con este objetivo, y aunque sinceramente lo logró, la forma en la que todos se subieron a esta misma dinámica terminó por convertir a Eleazar en “la víctima del reality”.

El caso de Eleazar dentro y fuera de La Granja

Cuando llegó el momento del tercer finalista, había dos nombres posibles: Teo o Eleazar. Según lo que vimos en el reality de principio a fin, es que ambos lograron obtener una fuerte cantidad de apoyo, y aunque el concepto de “El Cacareo de La Granja” le gustó a buena parte del público como parte de su contenido. También es cierto que “El Muro”, como fuerza frente a las constantes nominaciones que recibían Eleazar y Adame, impactó mucho más como concepto de resistencia.

No muchas personas entienden esto, porque obviamente el pasado de Eleazar sirvió para que muchos lo eliminaran como persona y como ser humano desde el principio. Y sus errores fueron maximizados más que los de otros participantes, simplemente por ser él. El Patrón, Sergio Mayer Morí, Manola, Kim, el mismísimo Omahi también fueron personajes que dejaron mucho qué desear en varias situaciones, pero los detractores de Eleazar consideraban que la sola presencia y existencia del joven actor era sinónimo de todo lo que está mal.

La deshumanización de una persona por haber cometido un grave error fue el principal argumento en contra de Eleazar por el simple hecho de estar ahí y de existir. Y esa fue la herramienta que muchos utilizaron en su contra, con el único objetivo de sacar lo peor de este.

Eleazar Gómez fue detenido el 5 de noviembre de 2020, por haber ejercido la violencia física en contra de quien fuera su pareja para ese entonces, Stephanie Valenzuela. Lo detuvieron específicamente bajo los cargos de golpear e intentar estrangular a la modelo peruana.

El 25 de marzo de 2021, Eleazar Gómez se declaró culpable de los cargos y el juez accedió a concederle la libertad condicional por tres años.

¿Existe el perdón para una persona como Eleazar?

La verdad es que, luego de ver La Granja VIP, algunos podrán decir que sí, otros claramente dirán que no. Para muchos de los que dicen que no, Eleazar no merece nada, ni perdón, ni trabajo y muchísimo menos una segunda oportunidad. Vale decir que las decisiones que tomó en el pasado y las acciones que ejerció bajo el efecto de estas lo perseguirán para siempre. Eso es un hecho. Y así mismo estará sometido a mucho odio y rechazo a nivel generalizado.

Muchas personas que vieron el reality decidieron juzgarlo por lo que era dentro de la competencia, dentro del juego, dentro del reality. No por su pasado. Otros simplemente se niegan a verlo de esa manera y así es como se dividió todo dentro del mismo show.

En el momento de la verdad…

Teo se quedó con el tercer lugar y Eleazar se llevó el segundo puesto de esta competencia. Alfredo Adame, con 67 años de edad, se convirtió en el ganador de esta competencia.

El actor y granjero de esta edición demostró que no hay límites por edad. Siendo el “adulto mayor” dentro del juego, nunca se achicó ante un desafío y muchísimo menos ante una tarea. Como peón fue ejemplar, como granjero también y como capataz fue el mejor que la granja pudo tener, porque su compromiso con los animales y el bienestar común siempre se impuso por encima de cualquier estrategia de juego. Personalmente, sí considero que ganó quien debía ganar.

