Jerry Jones asume fracaso tras eliminación de Cowboys y anuncia “cambios profundos”

Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, asumió este domingo la culpa de que su equipo se haya quedado fuera de los playoffs de la temporada de la NFL por segunda temporada consecutiva y acumule tres décadas sin llegar a un Super Bowl.

Tras la derrota 34-17 ante Los Angeles Chargers en la Semana 16, el máximo directivo del equipo rompió el silencio y reconoció públicamente su responsabilidad en uno de los momentos más críticos en la historia reciente de la franquicia.

Jerry Jones se señala como el principal responsable

“Sé exactamente quién es el responsable final. Me involucré no solo para ser el dueño e invertir. Me involucré para pasarme la vida intentando descubrir cómo vencer al resto de los equipos de la NFL. Me lo tomo muy en serio; la llamada sequía de 30 años hay que analizarla de manera minuciosa y cambiar varias cosas”, afirmó el directivo al final del encuentro.

Hasta la semana 16, los Cowboys suman seis triunfos, siete derrotas y un empate, récord que los tiene sin posibilidades de clasificar a los playoffs por segundo año seguido, un resultado que vuelve a generar presión sobre la estructura deportiva del equipo.

Cambio de entrenador sin resultados en Dallas

La eliminación resulta aún más dolorosa para la organización, ya que llegó pese al cambio de entrenador realizado para esta temporada. Al final de 2024, que concluyeron con marca de 7-10, Jones despidió a Mike McCarthy, quien fue sustituido por Brian Schottenheimer.

A dos semanas del final de la campaña, el nuevo estratega tampoco logró cumplir el objetivo de regresar a Dallas a un juego por el título de la NFC, prolongando la sequía que pesa sobre los Cowboys desde los años noventa.

Un rendimiento muy por debajo de las expectativas

“Esta temporada, sin duda, no rendimos lo suficiente. Todos estuvimos por debajo de nuestras expectativas, no alcanzar los playoffs lo dice todo. La pregunta ahora es si podemos hacer los cambios necesarios para ser efectivos”, señaló Jones.

Las palabras del propietario reflejan un ambiente de autocrítica y la posibilidad de ajustes profundos de cara a la siguiente temporada de la NFL.

La defensiva, uno de los grandes problemas

El propietario de los Cowboys se refirió en específico al trabajo que realizó Matt Eberflus, coordinador defensivo, quien tiene a la defensiva del equipo como la penúltima que más puntos ha recibido.

“Sin duda, es algo que tenemos que evaluar. Hay que ver cuáles son nuestras opciones y cómo corregir lo que no funcionó para no estar en la misma situación el próximo año. Vamos a evaluar a todo el cuerpo técnico, pero debido a nuestras estadísticas defensivas esto es parte del asunto a corregir”, puntualizó.

Schottenheimer acepta la realidad

Brian Schottenheimer compartió el sentir de la directiva y reconoció el fracaso deportivo del equipo.

“Nos juzgan por ganar y perder y este año no hemos ganado suficientes partidos“, aceptó el entrenador.

Los Cowboys cerrarán la temporada regular con dos compromisos como visitantes. En la semana 17 se medirán a Washington Commanders y en la 18 jugarán contra los New York Giants, ambos equipos ya sin opciones de playoffs, en duelos que servirán como evaluación final antes de un nuevo proceso de reestructuración en Dallas.

