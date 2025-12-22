Nuevo Honda Accord 2026: más conectado y más eficiente

El mercado de los sedanes medianos vive una etapa de redefinición, y el Accord no se queda al margen. En lugar de reinventarse por completo, Honda Accord 2026 adopta una estrategia inteligente: optimizar aquello que los usuarios valoran más en el uso cotidiano.

El resultado es un modelo que se siente más moderno al volante, más eficiente en el consumo y mejor preparado para la vida digital de conductores y familias.

Desde su llegada a los concesionarios estadounidenses, el Accord 2026 se posiciona como una alternativa sólida para quienes buscan equilibrio entre tecnología, desempeño y costos de operación.

La onceava generación continúa vigente, pero ahora suma ajustes que lo mantienen competitivo frente a rivales cada vez más equipados.

Un interior más conectado y fácil de usar

Uno de los avances más visibles del Honda Accord 2026 está en la cabina. La experiencia digital da un paso adelante gracias a una nueva pantalla táctil a color de 9 pulgadas, casi un 30 % más grande que la anterior. Este display no solo mejora la visibilidad de mapas y menús, sino que también simplifica la interacción gracias a un sistema multimedia más intuitivo.

Honda apostó por mantener controles físicos clave, como la perilla de volumen, una decisión bien recibida por quienes priorizan la ergonomía durante la conducción. A esto se suma la compatibilidad inalámbrica de serie con Apple CarPlay y Android Auto, incluso en las versiones de entrada, lo que elimina cables y mejora la integración con el smartphone.

El conjunto se completa con un cargador inalámbrico de 15 W compatible con el estándar Qi. Este detalle, cada vez más valorado, refuerza el enfoque práctico del Accord y demuestra que la conectividad no está reservada solo para las versiones más costosas.

Diseño continuista, pero con más carácter

En el apartado estético, el Honda Accord 2026 conserva la línea elegante y sobria que lo caracteriza, evitando cambios drásticos. Sin embargo, introduce nuevos elementos que aportan personalidad y permiten una mayor diferenciación entre versiones.

El Accord SE 2026 incorpora rines de aleación de 19 pulgadas con diseño de cinco radios, dos pulgadas más grandes que los anteriores. Este cambio no solo mejora la presencia visual del sedán, sino que también aporta una sensación de manejo más firme y estable.

Por su parte, las variantes Sport Hybrid y Sport-L Hybrid suman detalles exteriores en negro, como molduras de ventanas, emblemas oscurecidos en la tapa del maletero, retrovisores, antena tipo aleta de tiburón y acabados en negro brillante en el pilar B. Estos elementos refuerzan el carácter deportivo del modelo sin comprometer su identidad elegante.

Motores optimizados y apuesta clara por lo híbrido

La gama del Honda Accord 2026 está compuesta por seis versiones que cubren un amplio espectro de necesidades y presupuestos. Desde los modelos turboalimentados LX y SE hasta los híbridos Sport, EX-L, Sport-L y Touring, la oferta sigue siendo una de las más completas del segmento.

Las versiones LX y SE mantienen el motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros con tecnología VTEC, capaz de entregar 192 caballos de fuerza y 192 libras-pie de torque. Este propulsor se combina con una transmisión CVT con programación Step-Shift, diseñada para simular cambios de marcha bajo aceleraciones más exigentes y mejorar la sensación de respuesta.

Donde el Accord marca una diferencia clara es en su sistema híbrido de dos motores, responsable de más del 50 % de las ventas del modelo. Esta configuración ofrece una potencia combinada de 204 caballos de fuerza y 247 libras-pie de torque, junto con una eficiencia destacada de hasta 51 mpg en ciudad y 48 mpg combinados.

A diferencia de otros sistemas, no utiliza una transmisión tradicional ni CVT, sino una transferencia de potencia directa que prioriza suavidad, silencio y confort en carretera.

Seguridad integral de serie

Honda mantiene uno de los pilares históricos del Accord: la seguridad. El paquete Honda Sensing se incluye de serie en todas las versiones del modelo 2026, sin excepciones.

Este conjunto integra frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo con seguimiento a baja velocidad, asistencia de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico y asistente para atascos.

A nivel estructural, el Accord incorpora la arquitectura ACE de Honda, múltiples bolsas de aire avanzadas y sistemas pensados para reducir el riesgo de lesiones en colisiones frontales. También se incluyen recordatorios de cinturón de seguridad para las plazas traseras, un detalle que refuerza su enfoque familiar.

Precio y disponibilidad en Estados Unidos

El Honda Accord 2026 continúa fabricándose en la planta de Ohio, reafirmando el compromiso de la marca con la producción local. En cuanto a precios, la versión de entrada Honda Accord LX 2026 arranca en $28,395 dólares, mientras que las variantes híbridas comienzan en $33,795 dólares.

Con esta estrategia, el Accord se mantiene como uno de los sedanes medianos con mejor relación entre equipamiento, eficiencia y costo total de propiedad dentro del mercado estadounidense.

