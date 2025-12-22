Sheinbaum confirma envíos de petróleo de México a Cuba como parte de apoyo histórico

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes el envío de petróleo de México a Cuba como parte de los acuerdos bilaterales de “cooperación energética y financiera” y en “continuidad a serie de apoyos” que se han dado “históricamente” a la isla caribeña.

“Primero, lo hacemos en un marco legal como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, manifestó la mandataria en su conferencia de prensa matutina tras información de EFE de la entrega de 80,000 barriles de combustible de México a la isla caribeña para aliviar la crisis de apagones.

La titular del Ejecutivo no dio detalles sobre precios o cantidades de barriles entregados de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Cuba.

Sin embargo, enfatizó en que “todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo” con la isla “desde hace mucho tiempo”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Sheinbaum apuntó que más adelante Pemex dará a conocer la información del precio, así como gastos de transporte, carga y descarga, pero recordó que estas entregas también se realizan por “motivos humanitarios al pueblo de Cuba”.

“La relación México-Cuba es histórica, México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo (en la Organización de los Estados Americano (OEA)), entonces independientemente del partido político ha habido relación México-Cuba, no es algo nuevo y todo se hace en el marco de la ley”, enfatizó la gobernante mexicana en el Palacio Nacional.

Sheinbaum presentó a los medios una cronología de esta relación bilateral desde 1994, año en el que México hizo una inversión de 350 millones de dólares para la “modernización” de la refinería cubana Camilo Cienfuegos.

Asimismo, recordó que desde el mandato del expresidente Luis Echeverría (1970-1976) hasta la del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se han tenido visitas oficiales a la isla caribeña, aunque, afirmó que ella “no tiene planeado” visitar Cuba en este momento.

La respuesta por parte de Sheinbaum se da luego de que la semana pasada dos buques procedentes de México con un total de 80,000 barriles de combustible salieran a Cuba para contribuir a aliviar la crisis de apagones en la isla, según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.) facilitados a EFE.

Las dos naves aportarán hidrocarburos a Cuba en un momento crítico para la isla, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio y ante la duda de que Venezuela, por la presión militar estadounidense, pueda mantenerse como su principal proveedor de petróleo. EFE

