Acusan a un hombre británico de drogar y violar repetidamente a su esposa durante 13 años

Un hombre británico fue acusado de drogar y violar repetidamente a su exesposa a lo largo de 13 años, informaron las autoridades del Reino Unido. Otros cinco hombres también fueron acusados ​​de delitos sexuales contra la misma mujer.

Philip Young, quien residía en Swindon pero ahora reside en Enfield, fue acusado de 56 delitos sexuales, incluyendo múltiples cargos de violación y administración de una sustancia con la intención de “aturdir” a Joanne Young, de 48 años, entre 2010 y 2023, según informaron la Fiscalía de la Corona y la Policía de Wiltshire en un comunicado conjunto.

Si bien la ley británica protege automáticamente la identidad de las víctimas de delitos sexuales, Joanne Young ha renunciado voluntariamente a este derecho.

“Ha solicitado ser nombrada en este comunicado de prensa y cuenta con el apoyo de agentes especialmente capacitados y agencias colaboradoras”, declararon las agencias en su comunicado.

Phillip Young, quien permanece detenido, también fue acusado de voyeurismo, posesión de imágenes indecentes de menores y posesión de imágenes extremas, según informó BBC News.

Los otros cinco hombres acusados ​​de delitos sexuales contra Joanne Young han sido puestos en libertad bajo fianza, según informó la policía,

Las autoridades identificaron a los acusados como Norman Macksoni, de 47 años, quien ha sido acusado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, también de 47 años, enfrenta un cargo de violación y agresión sexual con penetración y dos cargos de contacto sexual; Conner Sanderson Doyle, de 31 años, acusado de agresión sexual con penetración y contacto sexual; Richard Wilkins, de 61 años, enfrenta un cargo de violación y contacto sexual; y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de contacto sexual.

El año pasado, en Francia, el exmarido de Gisèle Pelicot y decenas de otros hombres fueron condenados por agredirla sexualmente entre 2011 y 2020.

En un veredicto histórico que atrajo la atención internacional, Dominique Pelicot —quien admitió haber drogado y violado a Gisèle repetidamente durante casi una década e invitado a decenas de otros hombres a agredirla— fue condenado a 20 años de prisión, mientras que las penas para la mayoría de los demás acusados ​​oscilaron entre tres y 15 años de prisión.

