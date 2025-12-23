Acusan a un hombre británico de drogar y violar repetidamente a su esposa durante 13 años
Philip Young fue acusado de drogar y abusar de su esposa. Otros cinco hombres también fueron acusados de delitos sexuales contra la misma mujer
Un hombre británico fue acusado de drogar y violar repetidamente a su exesposa a lo largo de 13 años, informaron las autoridades del Reino Unido. Otros cinco hombres también fueron acusados de delitos sexuales contra la misma mujer.
Philip Young, quien residía en Swindon pero ahora reside en Enfield, fue acusado de 56 delitos sexuales, incluyendo múltiples cargos de violación y administración de una sustancia con la intención de “aturdir” a Joanne Young, de 48 años, entre 2010 y 2023, según informaron la Fiscalía de la Corona y la Policía de Wiltshire en un comunicado conjunto.
Si bien la ley británica protege automáticamente la identidad de las víctimas de delitos sexuales, Joanne Young ha renunciado voluntariamente a este derecho.
“Ha solicitado ser nombrada en este comunicado de prensa y cuenta con el apoyo de agentes especialmente capacitados y agencias colaboradoras”, declararon las agencias en su comunicado.
Phillip Young, quien permanece detenido, también fue acusado de voyeurismo, posesión de imágenes indecentes de menores y posesión de imágenes extremas, según informó BBC News.
Los otros cinco hombres acusados de delitos sexuales contra Joanne Young han sido puestos en libertad bajo fianza, según informó la policía,
Las autoridades identificaron a los acusados como Norman Macksoni, de 47 años, quien ha sido acusado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, también de 47 años, enfrenta un cargo de violación y agresión sexual con penetración y dos cargos de contacto sexual; Conner Sanderson Doyle, de 31 años, acusado de agresión sexual con penetración y contacto sexual; Richard Wilkins, de 61 años, enfrenta un cargo de violación y contacto sexual; y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de contacto sexual.
El año pasado, en Francia, el exmarido de Gisèle Pelicot y decenas de otros hombres fueron condenados por agredirla sexualmente entre 2011 y 2020.
En un veredicto histórico que atrajo la atención internacional, Dominique Pelicot —quien admitió haber drogado y violado a Gisèle repetidamente durante casi una década e invitado a decenas de otros hombres a agredirla— fue condenado a 20 años de prisión, mientras que las penas para la mayoría de los demás acusados oscilaron entre tres y 15 años de prisión.
