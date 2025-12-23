Dodge libera al Durango Hellcat 2026 en todo EE.UU.

La continuidad del Dodge Durango Hellcat 2026 estuvo en duda durante meses, especialmente en los estados con normativas ambientales más estrictas.

Esa incertidumbre quedó despejada: Dodge confirmó que su SUV de alto rendimiento cumplió con las certificaciones necesarias y podrá comercializarse en todo Estados Unidos, incluidos los mercados tradicionalmente más restrictivos.

La noticia despeja meses de incertidumbre alrededor del futuro del SUV más radical de la marca. Versiones anteriores habían tenido disponibilidad limitada, lo que alimentó rumores sobre una posible retirada definitiva del modelo en varios mercados clave. Lejos de eso, Dodge logró cumplir con los requisitos normativos y mantener con vida a uno de sus productos más emblemáticos, consolidándolo como una rareza moderna: un SUV familiar con alma de muscle car.

El V8 Hellcat sigue siendo el protagonista

El corazón del Durango Hellcat 2026 permanece intacto, y eso es precisamente lo que esperan sus compradores. Bajo el capó se mantiene el conocido motor V8 HEMI supercargado de 6.2 litros, una mecánica que se ha convertido en sinónimo de exceso dentro del universo Dodge. Este bloque desarrolla 710 caballos de fuerza y 645 lb-pie de torque, cifras que siguen siendo extraordinarias para un vehículo de tres filas de asientos.

La potencia se transmite a las cuatro ruedas mediante una transmisión automática TorqueFlite de ocho velocidades y un sistema de tracción integral permanente. El resultado es un rendimiento que desafía cualquier lógica familiar: aceleración de 0 a 60 mph en aproximadamente 3.5 segundos y una capacidad de remolque que alcanza las 8,700 libras.

En otras palabras, el Durango Hellcat puede humillar a muchos deportivos en línea recta y, al mismo tiempo, llevar un tráiler o una lancha sin esfuerzo.

El fin de las restricciones en estados CARB

Uno de los puntos más relevantes de esta confirmación tiene que ver con las regulaciones ambientales. Durante meses se dio por hecho que los modelos de alto rendimiento de Dodge no podrían venderse en los llamados estados CARB, aquellos que siguen las normas del California Air Resources Board, como California, Nueva York o Colorado.

Finalmente, la marca consiguió la certificación necesaria para comercializar toda la gama Durango 2026, incluido el Hellcat, en estos territorios.

Esto significa que los concesionarios de los 17 estados que aplican dichas normativas podrán recibir pedidos sin restricciones. Para Dodge, se trata de una victoria estratégica que le permite mantener presencia nacional justo antes de una transición más profunda hacia vehículos electrificados.

Gama, versiones y precios para 2026

Con el panorama regulatorio despejado, Dodge reorganizó la oferta del Durango para el año modelo 2026, ajustando versiones y precios para seguir siendo competitiva dentro del segmento.

La gama arranca con el Durango GT, que ahora adopta de serie el motor V8 de 5.7 litros con 360 caballos de fuerza. Esta versión tiene un precio base de $44,490 dólares y se posiciona como la puerta de entrada al carácter tradicional de la marca.

Un escalón más arriba se encuentra el Durango R/T 392, equipado con el V8 de 6.4 litros que entrega 485 caballos de fuerza. Su precio inicial es de $51,990 dólares, ofreciendo un equilibrio atractivo entre prestaciones deportivas y uso diario.

En la cima de la familia aparece el SRT Hellcat, con un precio sugerido de $81,990 dólares. Llama la atención que esta cifra representa una reducción aproximada de $5,000 dólares frente al modelo anterior, lo que mejora notablemente la relación precio-potencia. Además, las ediciones especiales Jailbreak permiten un alto nivel de personalización, con configuraciones que rondan los $79,995 dólares según disponibilidad y equipamiento.

Tecnología, chasis y vida a bordo

Más allá de su brutal desempeño, el Durango Hellcat 2026 cuenta con un paquete técnico acorde a sus cifras. Incorpora una suspensión Bilstein con amortiguación adaptativa y un sistema de frenos Brembo de alto rendimiento, con pinzas de seis pistones en el eje delantero, diseñados para controlar con solvencia un peso superior a las 5,500 libras.

En el interior, el SUV mantiene un enfoque práctico sin renunciar a la tecnología. El sistema multimedia Uconnect 5 se gestiona desde una pantalla táctil de 10.1 pulgadas, mientras que la configuración de tres filas permite transportar cómodamente hasta siete pasajeros. Con los asientos abatidos, el volumen de carga alcanza los 85.1 pies cúbicos, reafirmando su versatilidad.

El Dodge Durango Hellcat 2026 se presenta así como una anomalía deliberada en tiempos de electrificación. Un SUV que no pide disculpas por su consumo ni por su sonido, y que ahora podrá circular y venderse libremente de costa a costa en Estados Unidos.

