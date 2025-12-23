Felipe Baloy toma las riendas de la selección de Panamá Sub 17 con la mira puesta en el próximo Mundial

El ex capitán de la selección de fútbol de Panamá, Felipe Baloy, fue confirmado como nuevo entrenador de la selección Sub 17 masculina, con el objetivo central de clasificar al combinado nacional al Mundial Sub 17 de Qatar 2026. La designación marca el inicio de una nueva etapa para el desarrollo del fútbol juvenil panameño.

La apuesta por Baloy responde a su experiencia internacional, liderazgo y conocimiento del entorno local, cualidades que la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) considera clave para potenciar a las nuevas generaciones.

Felipe Baloy, nuevo líder del proyecto Sub 17 de Panamá

La Fepafut oficializó el nombramiento y destacó que el nuevo estratega tendrá un desafío inmediato y de alta exigencia en el calendario internacional juvenil.

¡LLAMADO A ENTRENAMIENTOS ⚽️!



La selección #PanamáSub17 🇵🇦 del DT Felipe Baloy se mantendrá entrenando durante las festividades de fin de año con miras al próximo Campeonato Sub-17 de @Concacaf 🏆 2026.



Los detalles ➡️ https://t.co/X1Q0t9vfC0#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/VrH1QuzFCD — FEPAFUT (@fepafut) December 23, 2025

“Baloy tendrá su primer gran reto el próximo año, cuando Panamá vuelva a ser sede del Clasificatorio Masculino Sub 17 de la Concacaf 2026, torneo que se disputará del 3 al 12 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá”, informó este lunes por la Federación Panameña de Futbol (Fepafut).

Panamá será sede del Clasificatorio Sub 17 de Concacaf 2026

El Clasificatorio Masculino Sub 17 de la Concacaf 2026 se disputará nuevamente en territorio panameño, una condición que representa una ventaja deportiva y logística para el seleccionado nacional. El torneo se jugará del 3 al 12 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, escenario emblemático del fútbol panameño.

Este certamen otorgará boletos al Mundial Sub 17 de Qatar 2026, uno de los principales objetivos estratégicos de la Fepafut en su plan de desarrollo integral.

Un desafío clave para el futuro del fútbol panameño

La llegada de Felipe Baloy a la selección Sub 17 de Panamá refuerza la intención de la federación de consolidar procesos a largo plazo, apostando por referentes históricos del fútbol nacional para liderar categorías formativas.

Con la localía, el respaldo institucional y un calendario definido, Panamá buscará volver a posicionarse en la élite del fútbol juvenil de la región y asegurar su presencia en la próxima Copa Mundial Sub 17.

La cuenta regresiva ya comenzó y todas las miradas estarán puestas en el debut de Baloy en el banquillo, en un torneo que puede marcar el rumbo del fútbol panameño en los próximos años.

Seguir leyendo:

– México vs. Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal, Bélgica y Argentina, antes del Mundial

– Legendario futbolista de Estados Unidos analiza a los “gigantes” de Concacaf

– El grupo de México en el Mundial está definido, pero el responsable del arco aún no